Plantón de trabajadores de Colgate ante la ST

POR LAURA VALDELAMAR FOTO MIGUEL CRUZ Noticias Trabajadores despedidos de la empresa Colgate- Palmolive ubicada en San José Iturbide, Guanajuato se manifestaron a las puertas de la Delegación Federal del Trabajo para exigir su reinstalación y el pago de utilidades correspondientes al periodo de 2017.

Los manifestantes señalan que son 46 familias que multiplicadas por 4 integrantes son más de 180 personas que no tienen un sustento, aunado al boletinaje que llevó a cabo la empresa en los diversos parques industriales para que no los contraten.

Mencionan que el Presidente de la Junta Federal, no ha dado respuesta a un año de haberse dado los despidos, los cuales continúan y ya van alrededor de 300 por desafialiarse del Sindicato CMS, aunque aseguran que la ley permite que haya dos o más sindicatos en una empresa, no lo permitieron ya que el líder sindical Roberto Ruiz, no cumple con los trabajadores y hay una serie de anomalías.

Los manifestantes señalaron que continuarán en pie de lucha hasta que sean escuchadas sus peticiones de reinstalación y pago de utilidades de 2017, un tema que nada tiene que ver con su despido injustificado al ser un derecho laboral.

Refieren que la gente que labora en Colgate espera un cambio por lo que se estaban desafiliando del CMS y afiliándose al nuevo sindicato, cuestión que ha provocado el despido de los trabajadores, incluso amenazados si encuentran a un trabajador apoyando a los manifestantes.

Comentarios

comments