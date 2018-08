EXIGEN EL ENVÍO DE DOCENTES A LA TÉCNICA 38 DE MONTENEGRO

POR ENRIQUE ZAMUDIO Noticias Padres de familia de la Secundaria Técnica 38 Quetzalatl, ubicada en Montenegro, se manifestaron ayer en dicho plantel educativo, exigiendo a la Usebeq que envíe docentes para atender a los cerca de 700 alumnos que estudian en esta escuela.

Al respecto, el representante de los padres de familia de este plantel educativo, Juan Reyes Castro, compartió que, desde el año 2013 han pedido maestros a la Usebeq, a fin de completar los turnos vespertino y matutino de este plantel educativo.

“No nos han podido dar solución.

Siempre nos dicen que sí se van a mandar, pero año con año es lo mismo”, dijo Juan Reyes, quien ha enviado decenas de escritos que han a la autoridad educativa sin tener respuesta.

La directora del plantel, Rosa Rivas García, explicó que en el turno matutino faltan dos maestros, mientras que en el vespertino sólo hay tres maestros.

Actualmente, el plantel cuenta con 17 maestros, de todas las materias, para atender 15 grupos de los turnos matutino y vespertino.

Sin embargo, explicó, son 177 horas las que hay que cubrir.

Hace unos días llegaron nuevos maestros que cubren 58 horas; sin embargo, aún faltan más de 100 horas por cubrir.

Incluso algunos padres de familia se han sumado a dar clases a los alumnos, debido a que no hay docentes que cubran estas horas.

La Secundaria Técnica 30 atiende alumnos de las comunidades de Santa Catarina, Pinto, Pintillo, Santa Rosa Jáuregui, Hacienda Santa Rosa, Fraccionamiento Montenegro y Montenegro.

A raíz de la falta de maestros, la dirección del plantel ha tomado como medida que los alumnos salgan a las 5 de la tarde, casi tres horas antes de la salida normal, situación que podría convertirse en otro problema, ya que muchos no llegan a su casa, porque no saben cómo irse a sus comunidades.

“Si los tenemos aquí también es peligroso, porque no podemos atender a todos.

Puede ocurrir un accidente y esa es nuestra preocupación”.

En diversas ocasiones, la directora del plantel ha solicitado maestros ante la Usebeq, dependencia que le ha informado que ya se han hecho los concursos para las asignaturas, pero aún está pendiente el orden de prelación.

Sin embargo, cada año ocurre lo mismo y no llegan los maestros que hacen falta.

Por otra parte, comentó que en el SNTE argumentan que la lista de los maestros que pueden cubrir en la tarde ya había sido enviada a la Usebeq.

No obstante, aún no hay los maestros suficientes.

La maestra Rosa Rivas desconoce dónde se está “atorando” la llegada de los maestros, ya que la Jefe de Departamento y la contadora Larissa, quien es la que asigna los docentes a los diversos planteles.

La falta de maestros no es el único problema.

En diversas ocasiones, padres de familia han solicitado la construcción de más aulas.

La Usebeq autorizó la construcción de dos aulas, ya que –según la autoridad educativa- este plantel está programado para 12 grupos, aunque en la práctica la escuela tenga 15 grupos, sin maestros suficientes.

“Queremos solución.

Los niños salen a las 5, cuando su horario normal es a las 7:40 de la tarde.

Hay ocasiones en que no tienen medios para irse porque no son de aquí”, comentó Juan Reyes Castro, quien dijo que, de no tener respuesta, los padres de familia podrían tomar otras medidas para llamar la atención, como la toma de carreteras.

“No queremos que la escuela se convierta en una guardería o que los niños sean blanco de la delincuencia”.

