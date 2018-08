Confía Coparmex en incorporación de Canadá al TLC

POR TINA HERNÁNDEZ Noticias Luego de un acuerdo entre Estados Unidos y México respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Lorena Jiménez Salcedo, confió en que en los próximos días Canadá anunciará su incorporación.

De no concretarse un acuerdo con Canadá, la líder empresarial en Querétaro precisó que ello no detendrá la relación amistosa, comercial, educativa y cultural entre México y Canadá, pues de no integrarse al TLCAN – aseguró que México buscará los canales para continuar la relación.

“Vemos un tema optimista.Creo que era necesario que ya se llegara a un acuerdo, hay que esperar a ver que dice Canadá, pero nosotros lo vemos como algo positivo, el Tratado de Libre Comercio no se podía terminar, era ya demasiado lo que estaba en juego en temas de logística entre los tres países.Lo celebramos”.

Este lunes 27 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y México, Enrique Peña Nieto, dieron a conocer un acuerdo para la firma del TLCAN, sin embargo aún está pendiente la incorporación de Canadá.Lorena Jiménez Salcedo se congratuló con el avance en el TLC, pues indicó que la relación entre los tres países es de relevancia internacional, que era difícil pensar en un desacuerdo comercial.

“Ahora falta ver como quedaron todos los acuerdos y cómo nos van a impactar.Estoy confiada en que Canadá si va a entrar.Yo creo que si se va a dar y si no, pues México tendría relación directa con Canadá de eso estoy segura”.

