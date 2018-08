FDS: No voy a andar haciendo ni fiestas, ni comidas, ni publicidades

POR RUBÉN PACHECO Noticias El gobernador del estado, Francisco D o m í n g u e z Servién, realizará su tercer informe de gobierno el próximo 10 de septiembre, el cual aseguro será austero y sin mensaje ciudadano.

“Como el año pasado voy a dar ejemplo de que se debe dar un informe como mandata la constitución, no voy a andar haciendo ni fiestas, ni comidas, ni publicidades que no corresponden; y que no me vayan a decir que es por el nuevo gobierno, yo ya lo hice el año pasado”.

Por ello, el informe lo entregará al congreso local, donde solicitará la palabra para emitir un mensaje a los diputados y que los ciudadanos lo puedan ver a través de las redes sociales.

Del mismo modo adelantó que con motivo de las fiestas patrias también se suprimirá la tradicional cena, la cual no habrá por segundo año consecutivo, pues dijo que se pretende continuar con la austeridad en su gobierno.

“Todos estos recursos que nos ahorremos mejor que vayan para una obra social pública que necesitan en ciertos municipios”.

Asimismo, toda vez que se acerca la fecha para que Andrés Manuel López Obrador tome posesión como presidente de México, el gobernador dijo que no está contemplado invitar al virtual mandatario.

“Él nos comentó la vez pasada que empezando septiembre va a recorrer nuevamente todos los estados del país y va a pasar por Querétaro y estaremos atentos para cuando pase por aquí para tener una plática ya aquí en el estado”.

Adicionalmente, anunció que por parte de la Conago ya se solicitó una reunión formal con el próximo Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.

Por ello dijo que el pasado miércoles firmó una carta a Alfonso Romo, con quien también busca reunirse, sin que hasta el momento haya fecha para tales fines

