REABREN COMERCIOS EN EL JARDÍN CORREGIDORA

POR RUBÉN PACHECO Noticias Luego de la suspensión y clausura de al menos 10 restaurantes en el Jardín Cor regidora, desde este jueves la mayoría de estos volvió a la normalidad, no sin antes pagar multas que van de los 5 mil a los 80 mil pesos.

De los 10 comercios, seis fueron clausurados y cuatro fueron suspendidos; de ellos al menos cuatro ya reabrieron sus puertas y se encuentran en funcionamiento de manera normal.

El presidente de la Asociación de Comercios Establecidos del Centro Histórico, Alfonso González Hurtado, dijo que desde el miércoles por la mañana se reunieron con el Secretario de Gobierno municipal para acordar los términos en los que regresarían a sus labores.

“Ya llegaron a un acuerdo, ya se les está facilitando para poder abrir; algunos ya pagaron multas, las multas no pudimos evitar que nos las condonaran porque sí habían algunas irregularidades y parece que ya se arregló”.

Y es que una de las principales causas por las cuales fueron suspendidos fue por la instalación de sombrillas, pues algunos sí tenían pagado el derecho para colocar mobiliario en la vía pública, pero excedían el número de mesas.

En tanto que el pago de las multas fue por no contar con la renovación de licencia para la venta de alcohol, trámites inconclusos con protección civil y la principal fue que los comerciantes pusieron mobiliario demás en la vía pública.

“Se va a autorizar que se ponga sólo lo que está permitido, que es mesas, las sombrillas que eso ya lo había puesto municipio, los atriles estos para poner el menú, las mesas y sombrillas.

Es lo único que tienen permitido, no pueden poner macetas, no pueden poner adornos, no pueden poner barandales”.

Por ello dijo que si algún comercio de la zona incurre en alguna de las faltas anteriores mencionadas podrían ser acreedores a una multa o la suspensión del negocio.

Derivado de la reunión con el Secretario de Gobierno municipal, González Hurtado aseguró que las autoridades se comprometieron a no continuar con los operativos de revisión, aunque como gremio los comerciantes deberán ponerse al corriente con sus licencias de funcionamiento.

APEGO A LA LEY El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados de Querétaro (Canirac), Sergio Salmón Franz, aceptó que los negocios suspendidos y clausurados en el Jardín Corregidora tenían irregularidades y la autoridad actuó con apego a la ley.

A decir del también empresario, la autoridad no tenía intenciones de afectar a los empresarios ni a los empleados que viven de la prestación de sus servicios en esta zona.

“En lo que a mí respecta, cuando la cámara se acerca entiende y ve que la autoridad lo que no quiere es afectar ni empleos ni a los empresarios, pero tampoco contar con lugares que no están cumpliendo con la norma cuando habemos muchos que cumplimos con toda la reglamentación.

No puede haber excepción, en ese sentido yo creo que el empresario tiene una responsabilidad de conformar sus carpetas, tener sus licencias y pagos de derechos”.

De ello aceptó que el gobierno municipal hizo bien en suspender su funcionamiento, pues consideró que los comerciantes deben regularizarse para contar con las garantías.

“Además, quien motiva primero la revisión es el INAH y sí llegaron a tocar parte de las fachadas o lo que estaba autorizado por el INAH lo convirtieron en una fuente, en fin, y después la autoridad al revisarlos se dan cuenta que algunos negocios operaban con una sola licencia”.

