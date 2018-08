LOS HÉROES, FOCO DE INSEGURIDAD

Noticias Lonas con la l e y e n d a “Vecinos vigilantes” se observan en las fachadas de decenas de viviendas del fraccionamiento Los Héroes, municipio de El Marqués, pues ante la intermitente presencia policiaca, los vecinos han optado por cuidarse a sí mismos y tomar medidas para frenar la inseguridad que se vive en esta colonia.Los robos a comercios y a casas habitación, robos a transeúnte e incluso riñas a plena luz del día son la constante en Los Héroes, fraccionamiento que en los últimos años ha dado mucho de qué hablar por los asesinatos que se han registrado en este lugar.

Los Héroes amanece cada día con una nueva huella de la delincuencia y la ingobernabilidad: cristales rotos en viviendas, comercios u oficinas; manchas de sangre en las banquetas; docenas de botellas de alcohol en las esquinas. Aunque hay un módulo de seguridad, los vecinos se quejan de que la presencia policiaca únicamente se ve cuando van a realizar el reporte de lo sucedido en el lugar de los hechos.

Vecinos de Los Héroes lamentan que otro de los factores que hacen que incremente la sensación de inseguridad es la falta de alumbrado público y los constantes cortes de luz. En redes sociales, los residentes de Los Héroes se comparten recomendaciones para evitar ser víctimas de robos y se exhortan a permanecer en sus viviendas cuando hay cortes de luz.

Muchas familias del interior de la república ven a Querétaro como un lugar seguro y tranquilo; sin embargo, al huir de la inseguridad de sus lugares de origen y al instalarse en Los Héroes, ven cómo la realidad es distinta, pues la delincuencia e ingobernabilidad y la carente calidad de vida es lo que reina en esta colonia de El Marqués.

“En lo personal si me da miedo salir a la calle sola con mis hijos. Aclaro, nunca me ha pasado nada, pero me he enterado de muchas cosas que se dan”, comparte Brenda Mendoza, vecina de este fraccionamiento.

A través de redes sociales, los residentes de Los Héroes se comparten alertas sobre la detención de delincuentes, a fin de que los identifiquen y tomen precauciones, pues – aseguran- es común que se les libera días después de ser aprehendidos.