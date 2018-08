Autorizan prejubilación al regidor E. González

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Aun cuando la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Legislatura local solicitó al Ayuntamiento de Querétaro documentos faltantes para integrar el expediente de solicitud de jubilación del Regidor Enrique González González, misma que no le ha sido aprobada, a partir de 30 de agosto recibirá 39 mil 128 de prejubilación.

Entrevistado en el marco de la Sesión de la Comisión legislativa, el presidente de la misma, diputado J.

Jesús Llamas Contreras, dijo no tener conocimiento de este asunto y oficialmente no tienen la documentación necesaria que acredite la antigüedad del Regidor; y “por las mismas circunstancias no ha sido posible continuar con su trámite”.

Sin embargo, aclaró que el municipio es autónomo y está facultado para autorizar su prejubilación, “nosotros hacemos la aprobación o rechazo definitivo de su solicitud de jubilación.

Aclaró que de acuerdo a la ley “la Legislatura del Estado es la facultada para dar la pensión definitiva, o la jubilación definitiva, y los Ayuntamientos a través del departamento de Recursos Humanos son los que autorizan la prejubilación según su criterio”.

En este caso, seguramente también lo sometieron a Cabildo.

Pese a que ha sido cuestionada la antigüedad del Regidor Enrique González, ya que está incluyendo el tiempo que fue diputado y regidor, el diputado Jesús Llamas detalló que los diputados tienen que analizar si es o no procedente su solicitud de jubilación

