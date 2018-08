Querétaro segundo estados con más medallas en la categoría de vinos

Notimex El jurado del M é x i c o Selection by C o n c o u r s Mondial de B r u x e l l e s “Siguiendo el Camino de la Vid: el Bajío, Querétaro 2018”, premió a 112 vinos y 27 bebidas espirituosas de México.

En un comunicado, la Secretaría de Turismo (Sectur) informó que se distinguieron con medallas de Gran Oro, Oro y Plata a bebidas procedentes de 13 estados productores del país.

Los estados que más medallas obtuvieron en la categoría de vinos este año son Baja California, Querétaro y Coahuila.

Los productos espirituosos premiados provienen principalmente de los estados de Jalisco, Oaxaca, Guanajuato, Chihuahua y San Luis Potosí.

En esta edición, 15 vinos recibieron la Gran Medalla de Oro, frente a 11 en 2017 y la lista de esta máxima condecoración está encabezada por Baja California, con 10 preseas.

Querétaro y Coahuila se mantienen en segunda y tercera posición, con dos Grandes Medallas de Oro respectivamente.

En la sección de espirituosos, Jalisco y Oaxaca encabezan la lista de productos reconocidos, con dos preseas cada uno.

O a x a c a destacó especialmente por obtener 11 premios, el estado recibió el mayor número de medallas entregadas este año a la categoría de espirituosos.

En la categoría de vinos también fueron reconocidos con otras medallas Guanajuato, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, y Aguascalientes; mientras que en espirituosos, Guanajuato, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Yucatán.

Los catadores del México Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2018 reconocieron a 26 vinos blancos, 75 tintos, ocho rosados y tres espumosos.

Dentro de las bebidas espirituosas, 11 medallas fueron para mezcales, ocho para tequilas, cuatro para licorosos regionales, dos para sotoles, uno para ron y uno para destilados regionales de agave.

En el ma r c o d e l p r o – grama p o s t – evento d e l México Selection b y C o n c o u r s Mondial de Bruxelles están previstas diversas actividades de promoción de los vinos premiados, incluyendo la Ceremonia de Entrega de Medallas a los Vinos y Espirituosos Ganadores de la segunda edición del México Selection by Concours Mondial de Bruxelles, a realizarse el 21 de noviembre, en la Ciudad de México.

