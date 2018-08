Aprueban desincorporar inmueble, para Cruz Roja en SJR

POR LETICIA JARAMILLO Noticias En Sesión de la Comisión de Hacienda los diputados que la integran aprobaron la desincorporación de un inmueble propiedad del municipio de San Juan del Río, de 802.5 metros cuadrados con un valor de 802 mil 500 pesos, para donarlo a la Cruz Roja Mexicana, con el objetivo de que ahí se construya una base de operaciones que refuerce la actividad de esta institución y se optimice la atención y los tiempos de respuesta en la zona oriente.

Los diputados Norma Mejía Lira, María del Carmen Zúñiga Hernández, Juan Luis Íñiguez Hernández y Luis Antonio Zapata Guerrero, Presidenta e integrantes de la Comisión legislativa aprobaron el Dictamen correspondiente en el que se autoriza la solicitud que el municipio de San Juan del Río presentó para que se lleve a cabo la desincorporación.

Durante la Sesión los diputados también aprobaron el Dictamen de solicitud del Poder Ejecutivo para desincorporar del patrimonio del Gobierno del Estado, los derechos de copropiedad que ascienden al 59.83 por ciento de un inmueble de 7 mil metros cuadrados, del que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), tiene la propiedad del 40.17 por ciento restante.

El propósito de esta desincorporación es donar el porcentaje del (CIDETEQ) en Electroquímica Sociedad Civil, con el objetivo de que se construya una unidad de posgrado de 2 mil metros cuadrados, un espacio deportivo en una superficie de 1 mil 500 metros cuadrados y un comedor que dará servicio a toda la comunidad de este Centro de Investigación.

Por otra parte, los diputados aprobaron por unanimidad una Iniciativa que reforma la Ley de Adquisiciones, E n a j e n a c i o n e s , Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado, presentada por la diputada Norma Mejía Lira, que tiene como finalidad regular una figura de contratación que nuestra actual Ley no contempla y que es un elemento necesario para hacer eficiente la adquisición de bienes por parte de las entidades públicas, que son los “contratos abiertos” o “contratos de suministro”.

El propósito es brindar las herramientas legales que permitan el uso de la contratación de bienes en forma diferida en el tiempo, a fin de estandarizar los criterios y aplicación del uso de la figura de suministro, bajo los principios de certeza, eficiencia y eficacia que las leyes deben de atender.

Durante reunión los diputados también aprobaron en sentido de rechazo el Dictamen de la solicitud del municipio de San Juan del Río, la desincorporación de su patrimonio de dos bienes inmuebles, a efecto de dar cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha 17 de agosto de 2015, derivada de un juicio ordinario mercantil sobre incumplimiento de contrato por parte del municipio, respecto del pago a un proveedor de medicamentos, en el que se le condena a pagar a la parte actora, María Teresa de los Ángeles Lozada Farías, la cantidad de 7 millones 077 mil 560 pesos.

La diputada Norma Mejía expresó que la Comisión concluyó que las documentales presentadas no son suficientes y no cumplen con lo que estipula la Ley de Adquisiciones, pero además, recordó que los inmuebles que se enajenan no pueden ser utilizados para ser medio der pago de obligaciones contraídas, pues que son bienes de dominio públicos inalienables, imprescriptibles, inembargables, sobre los cuales no se pueden ejercer acciones restitutorias respecto de los mismos.

