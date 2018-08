LLAMAS: Juan José Ruiz no es nada para mí

POR LETICIA JARAMILLO Noticias El diputado J. Jesús Llamas Contreras declaró que sin mediar plática alguna y tampoco sin ningún argumento, el líder estatal del PRI Juan José Ruiz lo desconoció como dirigente de los trabajadores. Pero “si él me desconoce, yo también lo desconozco, para mí ya no es nada” y continuará siendo coordinador de la bancada del tricolor mientras sus compañeros diputados se lo permitan.

Reiteró que su partido ha sido mal dirigido y por hacer este tipo de señalamientos ha tenido muchas represalias, como decir que es presidente o dirigente de Morena o de los comerciantes que trabajan en la informalidad “así es que prefiero mejor dejar las cosas tal como están” porque se han dado una bola de chismes por esta situación. Señaló que “yo ya estoy medio cascado, viejo, curtido y ya no le hago mucho caso, porque sé que nuestra vida es pasajera y tenemos todos un juzgador que es el que tiene la palabra definitiva”.

En tanto, el diputado Llamas afirmó que continuará siendo el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, mientras sus compañeros se lo permitan porque es un cargo que todos los integrantes del Grupo Parlamentario de su partido deciden, “pero esto puede cambiar de un momento a otro”.

Dijo que cuando la verdad lastima el riesgo es que lo quiten del cargo que tiene y no solo eso, también existen otro tipo de represalias políticas, pero espera que no sea el caso. Aunque Juan José Ruiz lo haya desconocido como representante de los trabajadores, “yo estoy más interesado a qué asilo voy a pedir posada y no pensar ilusamente que puedo llegar a dirigir el partido; simplemente señalo lo que podría o debería de corregirse”, precisó.

Asimismo, puntualizó que la asamblea general del PRI puede decidir remover a Juan José Ruiz, ya que esto solo pueden hacerlo los consejeros políticos estatales. Y si la mayoría decidiera remover a la dirigencia, tendría que acatarse la voluntad soberana de la asamblea. En opinión del diputado J. Jesús Llamas el PRI lo debería dirigir una persona que reúna las capacidades para poder reagrupar al PRI y regresarlo al cauce normal.

Alguien que escuche a todas las voces y a los consejeros, y permita que se pueda continuar con la vida democrática que debe de tener su partido. El legislador del tricolor afirmó que Juan José Ruiz lo desconoció no como Secretario General de la CTM, sino como representante de los trabajadores ante el PRI y “ni siquiera tuvo el valor para darme la audiencia que hace seis meses le vengo pidiendo; no ha habido comunicación con la dirigencia en lo absoluto”.

