FISCAL: Objetivo en El Refugio no nos consta que sea un empresario

POR DIEGO A. RIVERA Noticias Las personas agredidas en la balacera registrada en el fraccionamiento El Refugio se han negado a declarar ante la autoridad, aseguró el Fiscal General del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo, quien indicó que tienen avances considerables en la investigación.

“Si tenemos nosotros avances considerables, parece que vamos bien en la investigación; sin embargo, si vale la pena puntualizar de que es momento que todavía los ofendidos o las personas que fueron agredidas no se han presentado a declarar, se han negado al llamado de la autoridad”.

Explicó que la persona que resultó ofendida el pasado 8 de agosto ya cambió en tres ocasiones de grupo de abogados, por lo cual aún no saben ni cuáles eran sus actividades.

“A nosotros no nos consta que sea un empresario, se tiene información bastante vaga de su actividad, sin embargo, nosotros estamos investigado si efectivamente esa actividad es lícita o no y en razón de eso a nosotros se nos hace sumamente raro el hecho de que no se quiera presentar”.

Al cuestionarlo sobre si se podría hacer uso de la fuerza pública para llamarlo a declarar, aseguró que hasta el momento tiene la calidad de ofendido, es una víctima y en ese sentido debe ser tratado como tal.

SAN MIGUELITO Respecto al hallazgo de un cadáver que se hizo este domingo en la comunidad de San Miguelito, indicó que este se encontró en una zona de un arroyo.

“El día de ayer (antier) fue localizada una persona en una zona de un arroyo que nosotros tenemos identificado como la comunidad de San Miguelito”.

Explicó que de inicio detectaron impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, pero aún deben obtenerse los resultados de la necropsia de ley.

“La información que tenemos, derivado del levantamiento del cadáver, es que la persona murió a causa de un impacto por arma de fuego, en ese sentido la identificación que traía la persona, aparentemente es una persona originaria del estado de San Luis Potosí”.

Sumado a esto, buscan a los familiares de las persona fallecida, con el fin de que se identificado y le entreguen su cuerpo.

“Estamos trabajando con la intención de localizar a sus familiares, a los conocidos, para ver que estaba haciendo esta persona aquí en el estado de Querétaro o porque apareció esta persona exactamente en este lugar”.

