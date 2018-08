Dos vehículos colisionaron en la avenida Zaragoza

N O T I C I A S Una persona con lesiones por fortuna no graves, además de los daños materiales, fue el saldo de aparatoso choque ocurrido entre un auto particular y uno de alquiler, ayer por la tarde en la avenida Zaragoza.

El accidente ocurrió al momento en que el taxi Nissan era conducido previamente por la avenida Zaragoza en dirección de poniente a oriente.

Se conoció en el lugar que el trabajador del volante al llegar a la intersección con la calle Nicolás Campa, se dispuso a dar vuelta en “U” para seguir la marcha hacia el poniente, sin embargo la maniobra la llevó a cabo al momento en que cambió la luz del semáforo.

Al estar dando la vuelta el taxi fue chocado por un automóvil Volkswagen que avanzaba por la misma arteria, en sentido de oriente a poniente, teniendo luz verde del semáforo.

El auto particular pegó con la parte frontal contra el costado posterior derecho del taxi, debido al impacto una persona resultó con fuerte golpe en el rostro.

Técnicos en atención médica prehospitalaria del CRUM acudieron a brindar auxilio al lesionado, mientras que personal de la Policía Estatal tomaba conocimiento.

Como se apuntaba líneas arriba, por fortuna las lesiones no fueron de gravedad por lo que se mantuvo en el lugar para conocer el procedimiento que se seguiría.

