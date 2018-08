DESALOJO DEL JARDÍN CORREGIDORA CONFORME A LA LEY: MARCOS

POR MANUEL PAREDÓN Noticias Ma r c o s A g u i l a r Vega, justificó el retiro de mobiliario y otros elementos de los restaurantes y algunos giros asentados en el Jardín Corregidora. En entrevista explicó que se estableció un operativo conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) derivado de una serie de incumplimientos de los negocios que se encuentran en esa zona.

Y es que habían colocado una serie de lonas, toldos; materiales como una fuente de ornato que no están permitidos en el reglamento del Municipio de Querétaro. Por ello se dispuso ordenar el Jardín Corregidora ya que, dijo, se estaba perdiendo esa posibilidad. Aseguró que el operativo se realizo conforme a lo que establece la ley en coordinación con el INAH.

Advirtió que buscarán que se restablezca el orden en este espacio y que prive la belleza del lugar por encima del desorden, mantas colocadas por todos lados, así toldos que no están autorizados y que impiden cumplir con la reglamentación municipal y federal. De que irían a otras zonas del centro histórico, Marcos Aguilar Vega dijo que por lo pronto solo tenían contemplado este operativo.

Pero si llegaran a presentarse otros casos como éste, se actuará en consecuencia, adelantó. Reiteró que las puertas están abiertas para los propietarios de los establecimientos y puedan acudir a la Secretaría General de Gobierno Municipal y establecer su proceso de regularización correspondiente. Coincidió que es lo que interesa al gobierno municipal, que no se afecte un espacio físico como lo es una plaza tan importante.

Indico que realizaron una serie de notificaciones y no se cumplieron. Por lo pronto serán sujetos de una sanción de acuerdo a las faltas en las que hayan ocurrido cada uno de ellos y que pueden ir desde la clausura como ha sucedido hasta el retiro de la licencia de funcionamiento. Aclaró que no es el interés del municipio sino que se regularicen y que no coloquen ningún tipo de materiales y otros elementos que no están autorizados por el gobierno municipal y el INAH.

Aseveró que tienen que entender que esto es para mantener el Centro Histórico como Patrimonio Mundial de la Humanidad por lo que es necesario cumplir con esa reglamentación que desatendían, pruebas que obran en poder del municipio. Esto poner en riesgo esta circunstancia, acoto Afirmó que se cumplió con todo el procedimiento legal y en el operativo participó personal de Protección Civil, INAH y por supuesto la Dirección de Inspección así como la Secretaría de Desarrollo sostenible. Por otro lado, el presidente municipal informo que la maqueta de la Alameda Hidalgo se entregará el lunes 27.

