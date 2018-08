CAPILLAS DE INDIOS DE VILLA PROGRESO

POR LUIS MONTES DE OCA NoticiasEn el semidesierto queretano colindante con Guana jua t i to, Loberas y el Ciervo, se encuentra Villa Progreso, antes San Miguel de Tetillas y ahí dos barrios: San José y Santa María, la plaza principal, un tempo y seis capillas de indios, motivo del recorrido realizado por esta Casa Editorial.

¿Qué atrapó nuestra atención? En una primer visita observamos una capilla de indios cuya actividad es un centro para Alcohólicos Anónimos (AA) y al consultar el Catálogo del INAH, destaca que también han sido empleadas, al menos una de ellas, como casa de la cultura, usos que no se cuestiona aquí si es correcto o no, porque de alguna forma tienen actividad, no para sus fines originales como oratorios o capillas que tuvieron como parte de la evangelización, aun cuando su construcción de acuerdo al Catálogo de Bienes Inmuebles del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), precisa que datan del siglo XVIII.

Un segundo recorrido nos permitió admirar la belleza arquitectónica y conocer algunas de las cuales siguen funcionando como oratorios, en tanto que otras por permanecer cerradas al público no permitieron conocer sus interiores ni lo que guardan.

En general las capillas de indios son abovedadas de arista con muros de 70 centímetros de ancho, en algunas más como la Capilla de la Campanita que tiene muros de 1.

06 metros y la que se encuentra en la localidad de La Cuesta, al sur de Cadereyta cuya forma de cubierta es abovedada de cañón abierto.

ALGUNOS DATOS La construcción del Templo de San Miguel en Villa Progreso: Bothë, San Miguel Tetillas y Finalmente Villa Progreso, como lo conocemos ahora, inicia en el siglo XVII tardío, concluyendo con la bendición en 1718, bajo la orden franciscana de San Pedro y San Pablo, que se encontraba en San Nicolás Tolentino, Cadereyta.

Destaca de él y aún se puede observar el atrio original, inclusive el un púlpito en el exterior del templo, dado que los naturales no podían entrar.

Los retablos revestidos con hoja de oro permiten apreciar el barroco queretano y al parecer fueron realizados por Pedro de Rojas, quien hiciera los de Santa Clara de Jesús y Santa Rosa de Viterbo en Santiago de Querétaro y el de San Pedro y San Pablo en Cadereyta.

CAPILLA DE SAN MIGUEL Comúnmente llamada capilla oratorio de indios, desde siempre ha sido utilizada para venerar al santo de la devoción del barrio o familia a donde pertenece, en este caso se venera a San Miguel Arcángel.

Fue erigida entre finales del siglo XVII y principios del siglo XIX.

Todo el diseño y construcción es trabajo indígena.

En esta capilla encontramos la bóveda tipo cañón y la torre campanaria de tres cuerpos.

CAPILLA DE LA CAMPANITA Esta es otra capilla oratorio de indios que también fue construida a finales del siglo XVIII y principios del XIX; resaltando en el diseño la mano de los indígenas otomíes.

El tipo de bóveda utilizado en esta capilla es de arista y la torre campanaria es de dos cuerpos terminado con un capitel muy sencillo.

Al instalarse grupos indígenas de Tula, Hidalgo, comenzó la construcción de muchas capillas de bóveda; tal es el caso que en la actualidad podemos contar más de cincuenta en esta región.

LA ERMITA Este santuario está dedicado a la Virgen de Guadalupe, a quien los habitantes de Villa Progreso guardan con fe y cariño.

De construcción contemporánea fue erigido por la misma población.

Por su ubicación, las personas al salir de viaje o a trabajar se encomiendan a ella.

Anteriormente ya existía una capilla indígena donde también se rendía este culto.

Es de destacarse que las capillas se encuentran en buen estado de conservación en lo general, algunas como la de Los Valencia en cuyo interior se encuentra un Cristo, cuyos reflejos en el cristal de protección, parecen ser rayos de luz que desprende la misma imagen.

Para conocer esta capilla fue necesario pedir autorización y esperar a que el responsable, regresara con la lleve.

La amabilidad de la familia nos permitió tener momentos de admiración y sorpresa al recordar que estas edificaciones están realizadas por manos indígenas y que siguen cumpliendo con su fin, en la mayoría de los casos.

Andar Villa Progreso, observar los montes que le dieron el nombre original: Tetillas, es un espectáculo natural, un beneplácito social, es ver y vivir la tranquilidad del lugar, donde aun siendo viernes hay poco movimiento y prácticamente ausente de turismo, teniendo tanto que mostrar y de lo cual hemos dado cuenta en otras entregas: el trabajo de la alfarería; la fabricación de vinos de José Luis Reséndiz y un reportaje pendiente sobre la elaboración de reatas para lazar, de las empleadas por la charrería.

En Villa Progreso la gente responde a las preguntas, orienta, comenta, se sienten orgullosos de su pueblo, de su gastronomía prehispánica y de sus tradiciones.

Abundar sobre estas Capillas de Indios resulta repetitivo porque la majestuosidad está en verlas, rodearlas, subir a sus pequeños campanarios, trepar por las estrechas escaleras de caracol y verde desde lo alto, la panorámica de un pueblo que se resiste a perder sus tradiciones, su origen

