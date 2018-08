No me explicó porque los mercados no tienen hidrantes ni aspersores

POR MANUEL PAREDÓN Noticias PRIMERA PARTE Al igual que el m e r c a d o “ B e n i t o Juárez”, El Tepetate”, el Escobedo y la Cruz, se han incendiado, repasó el Ingeniero Tomas Maciel Landaverde que dice no explicarse porque los centros de abasto como estos, no tengan hidrantes ni aspersores para evitar que sean presa de las llamas.

En entrevista, el reconocido profesionista queretano explico que los aspersores como los instalados en los jardines, arrojan una pequeña lluvia de agua suficiente para sofocar el inicio de un incendio.

Por así decirlo, los aparatos tienen un fusible que a determinada temperatura, abre una válvula y dispara el chorro de agua sobre la superficie que comienza arder y la apaga Pero ninguno de los mercados, cuenta con este dispositivo, que ante su efectividad, ha sido instalado en algunas fábricas, aseguró.

Dijo no explicarse porque han descuidado mucho este tipo de sistemas.

Recapituló que en la época de los 50s y 60s, el mercado Escobedo que en aquel entonces se encontraba en lo que es ahora la Plaza Constitución, se incendió en dos ocasiones.

Se llegó a decir que el fuego fue provocado por la veladora que alumbraba una imagen religiosa de uno de los puestos.

En aquel entonces, ni siquiera se imaginaba uno de los aspersores, acotó.

El fuego arrasó con todos los puestos de ropa, fruta, abarrotes, aguas frescas, tepacheras, comida, y otros productos, instalados a todo lo largo de las calles de Corregidora e Independencia y llegó hasta la maderería de la esquina de Vergara e Independencia que arraso totalmente.

Estuvo a punto de alcanzar un expendio de petróleo de las calles de Vergara y algunas viviendas, entre otras la de la señora Lupita Aranda de Molina quien sobresaltada despertó a sus hijos Arturo y “El Pipo” para que pusieran a salvo sus pájaros que le interesaban mas que otras cosas.

La fuerte construcción del mercado, resintió el embate de las llamas que solamente dañaron algunas piezas de cantera, si llegar a los locales comerciales.

Tampoco las llamas llegaron al Callejón de Cabrera, llamado ahora Andador Libertad donde se hallaba la cadena de fondas o restaurantes de los pobres, cantinas y hasta pulquerías.

Por segunda vez, se quemó dicho mercado, dijo.

Entonces no había bomberos y a los locatarios se sumo un importante sector de la población y a cubetazos apagaron las llamas.

Fue así que un grupo de solidarios queretanos encabezados por don César Miravé Alonso, gerente de la desaparecida fabrica textil, “La Bonetera”, los hermanos Pesquera de la tienda “R.

C.

Victor”, don Roberto Ruiz Obregón de Embotelladora La Victoria, el ing.

Marine, la familia Maciel y Larracochea, se dieron a la tarea de formar el primer patronato de los bomberos.

El Ingeniero Maciel que vivía casi frente al mercado, no olvida que el señor Miravé Alonso, dono un jeep que tenia para la cacería y que acondicionaron como carro bomba.

A la fecha, los bomberos conservan ese jeep.

La primera estación de bomberos se acondicionó en lo que es ahora la entrada del estacionamiento de la delegación Centro Histórico, donde precisamente se sentaba la 17ª.

Zona Militar.

Cuando se presentaba algún incendio, procuraban llegar a la pila publica mas cercana para extraer el agua y sofocar las llamas.

Entre los primeros bomberos todos ellos voluntarios, don Pancho García a quien cariñosamente llamaban “Pancho Pistolas”, dueño de las neverías “El Popo” y “Blanca Nieves”.

