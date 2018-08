ZAVALA: Predios invadidos en Juriquilla nunca fueron del alma mater

POR JAHAIRA LARA Noticias Con la promesa de desarrollar un proyecto de vivienda para un grupo de trabajadores universitarios, durante el periodo de Antonio Calzada Urquiza, como gobernador del estado de Querétaro, se donó al grupo denominado “La Cuadrilla” un predio ubicado en la zona de Juriquilla; mismo del que actualmente se desconoce su situación jurídica y que ha sido invadido por personas que buscan apropiarse del lugar.

Contrario a las creencias de algunos habitantes de zonas aledañas y del mismo predio, que señalan a la Universidad Autónoma de Querétaro como propietaria; la administración central de la institución negó la posesión del terreno ubicado sobre el boulevard Villas del Mesón.

De acuerdo el asesor jurídico de la Máxima Casa de Estudios, César Zavala Jaramillo, los terrenos en cuestión fue una donación que derivo de las gestiones realizadas por “La Cuadrilla” y encabezadas por Antonio Ayón -quien fuera secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro (STEUAQ) de 1982 a 1984-, para obtener un apoyo de vivienda.

Según explicó, estos predios a su vez destinados a miembros de la Asociación de Jubilados y Pensionados A.C.del STEUAQ; sin embargo, a pesar de que se contaba con la dosificación del espacio y el acuerdo de gobierno del estado para escriturar, esto nunca fue legitimado.

Dando paso a la expropiación por parte del estado en 1997. “Fue un acuerdo al que se llegó con trabajadores de la universidad para poder apoyar en el desarrollo de vivienda, pero se quedó como un proyecto que tiene más de cuarenta años.

Los predios nunca fueron de la universidad, por medio de la Asociación lo que se hizo fue repartir a los asociados; en ningún momento se menciona a la universidad, la donación fue directa al sindicato en beneficio de 100 a 120 jubilados y terrenos que están siendo invadidos por personas de Rancho Largo y Juriquilla”, explicó.

Ante este hecho, el abogado general de la UAQ, Gerardo Pérez Alvarado reiteró que la institución no está legitimada para intervenir en la problemática dado que no tienen injerencia jurídica sobre los terrenos invadidos; además de que al no ser un terreno que colinde directamente con las instalaciones universitarias, no se tiene ninguna afectación.

“Las afectaciones son para las zonas residenciales, el banco, pero la UAQ no tiene ninguna afectación, no colindamos; los terreno no son de nosotros son de la denominada Cuadrilla que surge hace tres rectores y fue en beneficio del STEUAQ”, explicó el apoderado legal, al reiterar que como institución no pueden coadyuvar en la resolución de la problemática, ni mucho menos iniciar un despojo.

De acuerdo con fuentes consultadas de la Asociación de Jubilados y Pensionados A.C. del STEUAQ, los predios estuvieron a disposición de algunos de sus miembros, no de la organización; pero derivado de la problemática presentada para la regularización de los mismos, la falta de permisos para fraccionar y en algunos casos hasta los costos que representaba los procedimientos, algunos perdieron la propiedad y otros llegaron a vender; siendo escasas las personas que conservan los terrenos y se desconoce si es de manera legal.

Cabe destacar que en 1997, siendo gobernador Enrique Burgos García, fue publicado en el número 34 del periódico oficial “La Sombra de Arteaga”, un decreto expropiatorio de dichos terrenos; con lo cual el estado recuperaría la propiedad del espacio.

