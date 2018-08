SE HAN RECUPERADO 3.5 MDP

Oscar García González Secretario de Control Interno y Combate a la Corrupción en el municipio de Corregidora, señaló que se han recuperado 3.

5 millones de pesos por concepto de reintegración de recursos por parte de contratistas.

“Una de nuestras tareas era vigilar el recurso público que se ejecuta en obra pública que es donde más fácil se puede perder el dinero o se puede equivocar al momento de la construcción, del 2015 hacia atrás ninguna contraloría había recuperado un solo peso, hoy llevamos 3.

5 millones de pesos recuperados de contratistas”.

Entre las anomalías que más se han detectado es que no se ejecutó lo que se había señalado en el contrato o mala calidad de los materiales, por lo que se les recomienda o reponer la calidad de los materiales o reintegra la diferencia para volver a ejecutar la obra.

Abundó que se tienen 35 contratistas que han reintegrado dinero, es un tema bastante importante, hay 3 contratistas totalmente inhabilitados, es decir no van a poder ejecutar obra pública en el estado de Querétaro, tengo 14 contratistas suspendidos y hasta que no solventen sus irregularidades no pueden ejecutar obra pública y todo esto está a través de un padrón de contratistas en línea.

Oscar García González indicó que Corregidora, Querétaro, y Jalpan, son de los mejores posicionados en Infoqro.

Corregidora, en la evaluación de 2017 salió con 9.

8 de calificación, con un segundo lugar a nivel nacional de acuerdo a ARegional y la semana pasada nos acaban de entregar un galardón “Manuel Torres” como municipio transparente.

“Los esfuerzos que hemos hecho dan cuenta hoy que la corrupción ha bajado, en la famosa manifestación de bienes a partir de 19 de julio solamente dos personas no han presentado su declaración de bienes de un universo de mil personas, es un rango bajísimo”.

Detalló que estas dos personas que no presentaron su declaración fueron dadas de baja, uno de ellos era policía y la otra un jardinero Asimismo detalló que en el 2015 se tenían 450 expedientes en trámite de toda la naturaleza, patrimoniales, resarcitorios, disciplinarios, hoy voy a entregar 30 expedientes la gente ya no está cometiendo faltas, está cuidando su trabajo.

De los 30 expedientes pendientes, dijo que 20 de ellos son por baches, que van de 3 a 4mil pesos y los otros 10 son por quejas ciudadanas.

POR LAURA VALDELAMAR

Comentarios

comments