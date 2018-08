ZAPATA: A los concesionarios se les dio un subsidio para taxímetros

POR DIEGO A.

RIVERA Noticias No es correcto que los concesionarios de taxi digan que están presionados por la compra de taxímetros, aseguró el presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable de la LVIII Legislatura, Antonio Zapata Guerrero.

El legislador consideró que esto es parte de una resistencia normal al cambio, pero, aclaró, esto beneficiará a los usuarios y a los mismos concesionarios.

“Así es que si me dicen hoy que están muy presionados en cuanto al tiempo me parece que no necesariamente es correcto”.

Zapata Guerrero se refirió a las declaraciones dadas por algunos concesionarios, quienes han señalado se sienten presionados por el poco tiempo que tienen para comprar estos aparatos.

Al respecto señaló que han tenido prácticamente un año para poder reunir los recursos suficientes para implementar esta tecnología “Hay que recordar que a partir de septiembre del año pasado se les ha estado dando un subsidio a los taxistas para que pudieran adquirir su taxímetro, entonces estamos hablando prácticamente de un año, en donde gobierno del estado nos pidió al Congreso que hiciéramos una modificación a la Ley de Ingresos con el objeto de poder subsidiarlo”.

En este contexto recordó que quien no tenga un taxímetro, simplemente no deberá operar.

“No hay excusas, porque además se estableció una prórroga y la prórroga nos dice que a partir del primero de octubre tiene que funcionar”.

Finalmente descartó que esta medida se haya creado para generar un negocio, pues muestra de ello es que es han subsidiado a los taxistas.

“No es un negocio, más que una acción que beneficia a las personas; el subsidio es de 50% del valor del refrendo”.

