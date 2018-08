FAUSTINO: He mirado rostros cansados pero al mismo tiempo

POR MANUEL PAREDÓN FOTOS SIXTO PICONES Noticias Que en este contexto socio político, también Dios tenga cabida, exclamó el obispo Faustino Armendáriz Jiménez, al establecer que no puede haber ninguna transformación sin Dios, no puede haber ninguna revitalización del tejido social sin Dios “porque ese tejido está constituido por personas que en su mayoría creen en Dios”.

El prelado, celebró ayer la misa de las nueve de la mañana en Catedral, y en su homilía, insistió que el mundo tiene hambre y sed de Dios que no puede saciar con estupefacientes En el contexto histórico que estamos viviendo, animémonos a hablar de Dios, no tengamos vergüenza a hablar de Dios, pero solamente se anima a hablar de Dios el verdadero profeta a pesar de su cansancio, urgió.

Explicó que la palabra de Dios nos ayuda a quita de nuestro corazón toda maldad y llenarlo de Dios, quitar de nuestro corazón toda actitud de odio y llenarlo de perdón Hoy, dijo, la palabra de Dios nos habla precisamente de esa fortaleza que nos da el Señor cuando nos habla del pan de vida En esta ocasión, nos invita a mirar y a creer y el próximo domingo, en el Evangelio, nos invita a comer, hoy, insistió nos invita a creer cuando el Señor nos dice yo soy el pan de vida, mi cuerpo es la vida, tenemos que creerle a Jesús y creerle.

es cada vez que decimos amén.

Ese amén que siempre será una expresión profunda de fe y la Eucaristía es el alimento para los cristianos.

“Hermanos, si estás cansado del camino, siempre hay una alternativa para descansar, no solamente para eso sino para tomar fuerzas que es Dios”, enfatizó.

Refirió que hay situaciones más críticas, más difíciles en nuestra vida personal, pero cada uno sabe lo que lleva en sus espaldas.

Por eso, afirmó, desde la experiencia del dolor, desde la experiencia de crisis, desde la experiencia de desánimo, desde la experiencia del sin sentido, ahí está el remedio que es Cristo y Cristo eucaristía.

Pero también escuchar a Dios, mirar, creer, significa escuchar la palabra de Dios que como al profeta Elías, nos sigue diciendo, come y levántate y sigue adelante.

Dijo que sea para nosotros siempre fortalecedora esta palabra de Dios nos ayuda como nos los dice el apóstol en la segunda lectura a quitar de nuestro corazón toda maldad y llenarlo de Dios, a quitar de nuestro corazón, toda actitud de odio y llenarlo de perdón, es lo que nos propone la palabra del Señor.

Externó: Por eso, si realmente queremos alimentarnos, tenemos que nutrirnos y nutrirnos, no con aquellos que nos destruye o nos auto destruye o destruye a los demás, sino nutrirnos con aquel alimento único que el Señor nos da.

Compartió que en la experiencia misionera que va teniendo por las calles y comunidades, ha podido mirar los rostros cansados pero al mismo tiempo, con gran dosis de esperanza cuando al escuchar la palabra de Dios, cualquier ser humano creyente o no, reacciona: el mundo de hoy sigue teniendo sed y hambre de Dios y no podemos calmarla con estupefacientes ni con cuestiones artificiales, sino que se tiene que saciar con el pan que nos da vida y no solamente vida para animarlos en esta vida transitoria, sino vida eterna En esos momentos, Monseñor Armendáriz Jiménez, pidió por todos esos hermanos que en nuestra misma Diócesis, viven en tierra de misión porque nadie les ha hablado de Dios.

“También pidamos por cada uno de nosotros para que nos animemos y con la valentía de profeta, hablar de Dios a pesar de que nos cueste el exilio, a pesar de que nos cueste dolor, a pesar de que tengamos, en algún momento experimentar el desanimo, teniendo la convicción de que siempre Dios nos encontrará en el camino”, concluyó Durante la ceremonia, Monseñor Armendáriz Jiménez, bendijo de manera extraordinaria, otra porción de los Santos Oleos.

Ordinariamente, en una sola ceremonia, Monseñor Armendáriz Jiménez, bautiza entre 200 y 500 niños.

Esto constituye un signo de esperanza, manifestó

Comentarios

comments