“Declive mental” de de Trump refiere ex colaboradora

Notimex Nueva York.

– La excolaboradora de la Casa Blanca Omarosa Manigault Newman aseguró que funcionarios del gobierno encubren un presunto “declive mental” del presidente estadunidense Donald Trump, a quien se le dificultaría procesar información compleja.

En una entrevista transmitida este domingo en el canal NBC, Omarosa indicó que durante poco más de 10 meses de trabajo con Trump, ella fue también “cómplice de esta Casa Blanca para engañar a esta nación” sobre lo que describió como limitaciones intelectuales del presidente.

“Continúan engañando a esta nación sobre qué tan disminuido mentalmente se encuentra (Trump), sobre lo difícil que es para él procesar información compleja, sobre cómo él no está involucrado en algunas de las decisiones más importantes que impactan a nuestro país”, aseguró.

Manigault, quien fuera la colaboradora de origen afroamericano de mayor perfil en la Casa Blanca, continuó este fin de semana la promoción de su libro “Unhinged: An Insider Account of the Trump White House”, que describe su labor en la Casa Blanca.

La excolaboradora también difundió este domingo un audio con la grabación de su despido de la Casa Blanca, en diciembre pasado, anunciado por el jefe de gabinete, John Kelly, que Manigault caracterizó como una amenaza.

