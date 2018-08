EL MELODRAMA NO ME DA PENA

POR MIGUEL BALDERAS Noricias En entrevista para el periódico Noticias, Manolo Caro nos comparte que ‘La Casa de las flores’, producción original de Netflix México, llega por la necesidad de contar historias que reflejen la cotidianidad sin censura y con temas que generen sobremesa en los espectadores.

“Surge de la necesidad de contar una historia que me llamara la atención, que me retara como creador, que hablara de temas que comúnmente no se ponen sobre la mesa, de temas controversiales que nos permitan darle visibilidad a muchas cosas que a veces pasamos de ello por no incomodar.

Creo que como creador siempre hay que incomodar para que las cosas salgan bien”.

El director de ‘La vida inmoral de la pareja ideal’ comparte que este proyecto llegó por invitación de la propia plataforma, pues conocían su trabajo y les funcionaba su estilo para realizar una producción original en el país, propuesta que no pudo rechazar, ya que considera que por el momento es la única empresa de entretenimiento que permite trabajar libremente. “Cuando me llamaron sabía que tenía que aceptarlo, hoy en día no hay una cadena de entretenimiento más importante que ellos y en la que uno como creador se encuentre con la completa libertad de poder hacer y decir lo que quiere.

Me emocionó mucho y se los agradezco porque ha sido un proceso de gran aprendizaje, de mucho cariño, y pues cuestionarnos qué necesita la televisión de México, qué podemos exportar al mundo, qué actores llamar y de qué temas hablar. Eso me parece genial”. La serie es protagonizada por Verónica Castro, Cecilia Suárez y Aiislin Derbez, actrices que el propio director invitó.

“Fue un trabajo que valió la pena, no había mejores actrices para interpretar estos papeles, soy un director al que la mujer y la actriz me parecen tan complejas que me gusta tener muy buena comunicación y entendimiento para lograr ir a lugares y arriesgar”.

Para Manolo Caro no es preocupación llegar después del éxito de la serie de Luis Miguel, ya que considera que su trabajo y del equipo que lo acompañó es bueno y será el público quien juzgue. “La Casa de las flores’ es un melodrama, un género que me encanta con el que he crecido, que respeto y se ha devaluado mucho por la telenovela y uno piensa que es un insulto decirle a un creador que está haciendo un melodrama y a mí no me ofende, me encanta y lo defenderé siempre.

La serie retrata la vida de una familia, el amor de la familia y de los suyos para respetarse, adaptarse, entenderse y para estar unidos. La familia es un lazo tan delgado, pero tan fuerte que es muy probable que nunca se rompa; hay que saber y a prender a querer a los nuestros siendo honestos”.

Finalmente, Manolo Caro compartió que realizar la serie le dejo buen sabor de boca y como director le dio la oportunidad de explorar más los personajes que creó; sin embargo, esperará la reacción de la primera temporada para hablar de una segunda o más series. Mientras tanto, su próximo proyecto será nuevamente como director en la pantalla grande con la primer producción de Cinépolis, ‘Perfectos desconocidos’, la cual llegará a las salas en diciembre de este año

