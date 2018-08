YURIDIA LA VOZ DE ÁNGEL REGRESA A QUERÉTARO

Noticias La intérprete de ‘Amigos no por favor’ anunció su concierto para el 27 de octubre en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, fecha que responde a la gira que comenzará en México, después de finalizar su visita a varias ciudades por los Estados Unidos.

Yuridia, emanada de un reality show musical, ha logrado escalar y mantenerse en el género pop, principalmente con baladas románticas en el que la cura para el desamor es el ingrediente principal, así como de las pocas cantantes mexicanas que aún le apuestan al género, ya sea través de covers o canciones inéditas.

En esta ocasión, la cantante ofrecerá un concierto con los clásicos que la dieron a conocer como ‘Ángel’, ‘Detrás de mi ventana’ o ‘Eclipse total’; sin embargo, la gran espera de sus seguidores queretanos será por la canciones de su último disco, ‘Primera fila’ y su tema emblema ‘Amigo no por favor’, el cual se mantuvo durante varios meses desde su lanzamiento, en noviembre del año pasado, en las listas de popularidad.

El nombre de su gira ‘Desierto Tour’, ha declarado, se debe a sus orígenes en Sonora y Arizona, por lo cual el espectáculo promete mucho romanticismo y canciones de desamor; temáticas que insiste no abandonará por incursionar en géneros populares como el reggaetón, pues además de que no se lo han ofrecido, ha declarado en medios nacionales que no está de acuerdo en la violencia de género hacia la mujer que predomina en las letras de dicha música, así que para sus fieles fans, Yuridia seguirá siendo el escaparate musical que defiende con su gran voz.

La fecha anunciada es el 27 de octubre, el inicio del concierto será a las 21:00 horas, en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez y los boletos están a la venta con precios desde los $405 hasta $1440.

