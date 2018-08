DAREDEVIL SÍ REGRESARÁ ESTE AÑO

AgenciasHace ya casi un año The Defenders debutó en Netflix con una nueva alineación de justicieros para el Marvel Cinematic Universe.

Sin embargo, todo apunta a que los héroes de New York tendrán su mejor año este 2018.

La segunda temporada de Jessica Jones y Luke Cage se estrenó en abril y junio, respectivamente.

Mientras que los nuevos episodios de Iron Fist llegarán el próximo 7 de septiembre.

Con tres series de Marvel el mismo año, todo apuntaba a que la tercera temporada de Daredevil llegaría en 2019… pero no, también la veremos este año.

Esto fue confirmado por el CEO de Netflix, Ted Sarandos, al mencionar que muchos de los favoritos de la plataforma de streaming regresarían para la segunda mitad de 2018: “En corto plazo, tenemos nuevas temporadas por venir, en la segunda mitad de este año regresa orange is the new black, ozark, iron fist, daredevil, narcos, el final de house of cards, y la continuación de making a murderer”.

A pesar de que la confirmación no profundiza sobre la historia que tomará Daredevil en su tercera temporada, ya podemos hacernos una idea de lo que veremos en los próximos meses.

Y es que luego de los eventos al final de Daredevil S02 y The Defenders todo indica que nos encontraremos con una adaptación de Born Again de Frank Miller.

Con el regreso de Kingpin y el conocimiento de Karen Page sobre la identidad secreta de Daredevil podemos asumir que Matt Murdock se enfrentará a su desafío más importante en el Marvel Cinematic Universe.

Además, el encuentro entre Maggie y Matt ya lo vimos en The Defenders como una antesala a esta historia.

La tercera temporada de Daredevil podría llegar en noviembre, justo en las mismas fechas que hace un año vimos el debut de The Punisher.

Mientras esperamos no olvides que puedes leer la historia de Matt Murdock en el título mensual de Daredevil en SMASH y Marvel Cómics México.

