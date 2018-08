Sin dimensionar nuevo gobierno trabajo de las delegaciones

POR RUBÉN PACHECO Noticias El delegado federal de la Secretaría de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Adán Gardiazábal García, aseguró que el próximo gobierno federal no ha dimensionado la cantidad de trabajo que realizan los delegados. Por ello dijo que será complicado implementar la política de eliminación de delegados, propuesta realizada por el virtual jefe del ejecutivo federal.

Esto porque se trata de 59 funcionarios federales que serían eliminados y sustituidos por una sola persona, Gilberto Herrera. “Somos 59 delegados federales, yo creo que el proceso de entrega recepción a una sola oficina, no a una persona; porque por supuesto al día de hoy prenombrado coordinador de los programas federales, Gilberto Herrera, tendrá un equipo de trabajo capaz y amplio, pero yo creo que todavía no dimensionan la cantidad de funciones y responsabilidades que tenemos”.

El funcionario aprovechó para destacar la labor y capacidad del exrector, así como la gestión al frente de la universidad; sin embargo, detalló las complicaciones que tendrá en su nuevo encargo en Querétaro.

“Y no dudo, y que quede claro, de las capacidades que tiene Gilberto Herrera, fue un excelente rector. Pero yo creo que sí se van a dar cuenta en el mes diciembre o de enero que reciban este paquete de responsabilidades, pues de lo que implica el querer desaparecer estas 59 oficinas o reestructurarlas o cambiarlas”.

Aunque se pronunció a favor de la reducción del gasto público, por lo que para ello propuso sectorizar algunas delegaciones con las cabezas, como lo es la propia Sedatu, Sagarpa, Sedesol y Economía. En ese sentido, relató que la instrucción del presidente de la república y de Rosario Robles es que cada delegado sea respetuoso de las decisiones del próximo mandatario.

A d i c i o n a l m e n t e , Gardiazábal García precisó que aún no se tiene conocimiento cómo será el proceso de entrega recepción y con quien se realizará este trámite, pues aún no quedan claros los mecanismos.

