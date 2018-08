Se necesita modificar estructura legal

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Rodolfo Muñoz Vega socio director de PKF, analista y consultor fiscal, señala que no es suficiente desaparecer las 59 delegaciones federales en Querétaro, para que esto no se quede en buenas intenciones, se tiene que modificar toda la estructura legal y entonces sí esta decisión presidencial de desaparecer la alta burocracia podría ser una propuesta viable.R ecalcó que el planteamiento que ha hecho el virtual presidente de México para que desaparezcan las delegaciones, requiere de una propuesta técnica para saber cómo hacerlo, “puedo estar en contra, pero en lugar de eso podría decir sugiero esto o quiero lo otro, pero no hay forma y nadie le ha entrado. Solo se habla de buenas intenciones, pero de buenas intenciones están llenos los panteones”.

Recordó que las 59 delegaciones que hay en el estado de Querétaro representan una enorme burocracia que plantea grandes objetivos, en principio es meternos a los estados modernos y la forma de organizar a una sociedad en términos de estar haciendo obras, acciones y definir quiénes se encargan de implementarlas.

Con el súper delegado que plantea López Obrador que haya en cada estado de la República, lo que nos recuerda es que siempre hemos estado en contra del monstruo de mil cabezas. Y aquí refirió que Coparmex nacional y todas las delegaciones estatales, han señalado que se trata de un sistema burocrático.

“Es como si queremos desaparecer todas las delegaciones y nos quedamos con una”, pero hay que recordar que todos los organismos empresariales como Coparmex, Canacintra, Canaco, inclusive los colegios de profesionistas como los de Contadores o de Abogados, tienen una responsabilidad histórica en términos de convertirse en verdadera oposición y dar el ancho, proponer qué hacer y no solo estar en contra de algo. El especialista asegura que la burocracia tiene cosas buenas, “si soy burócrata no tendría que temer a cierta afecto o cierta necesidad de tener que estar obedeciendo a la persona, a quien obedecería sería al estado y a la nación”.

La burocracia no tiene dueño, es un puesto prestado, y los que están dentro de ella tienen que seguir líneas perfectamente claras. Alguien le rindo al de arriba y el de arriba dice qué se tiene que estar haciendo. Hay burocracia de alto y de bajo nivel, por eso funciona la burocracia.

Al respecto, Rodolfo Muñoz recordó que en México tuvimos 70 años de una misma burocracia donde no había necesidad de cambios, pero cuando llega la alternancia en el poder se empiezan a mover las bases fuertes de la burocracia.

Lo primero que cambia es la alta burocracia, que es lo que vimos durante los dos sexenios panistas, pero luego egresa el PRI y entonces se vuelve a mover todas las entrañas de la burocracia, pero en la baja burocracia el que sabe hacer las cosas siempre se mantiene, no tiene problema porque sabe hacer las cosas, finalizó.