Y en Alerta Alba 100% de efectividad

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias El cien por ciento de las cédulas emitidas como parte del Protocolo Alba, han sido efectivas, aseguró el Fiscal General del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo. “En el caso del Protocolo Alba, todas las cédulas que se han emitido de alguna manera (10 en total), han sido exitosas. En todos los casos han sido localizadas las adolescentes y mujeres adultas”.

El funcionario explicó que tanto en los casos de Alerta Amber, como Alba, Querétaro se ha distinguido por el uso responsable de estos mecanismos. “Querétaro se ha distinguido por no hacer un uso indiscriminado tanto de las fichas, como de las cédulas, con la finalidad de que cada vez que se emita una ficha o una cédula exista una respuesta favorable por parte de ustedes los medios”.

En reunión con medios de comunicación entre personal de la Fiscalía y representantes de los medios de comunicación, Margarita Luna Tellez Girón, vicefiscal de Derechos Humanos y Desarrollo Institucional indicó que de 35 casos que han sido boletinados como parte de la Alerta Ámber, 15 quedaron en pre alerta y en dos casos no han sido localizados con vida los menores; los cuales se refieren al caso de la niña de seis años en Colón, Dulce, y el del pequeño de diez años, reportado como desaparecido en Jalpan.

La funcionaria exhortó a la ciudadanía a contar con la información suficiente sobre las características físicas y señas particulares de sus seres queridos, así como fotografías recientes de las personas. Esto es, porque una de las problemáticas que enfrentan es precisamente que no cuentan con información suficiente, además que han detectado casos en los que familiares mienten entorno a la situación que realmente se vive en el interior, y cuando localizan a los reportados refieren maltrato o algún tipo de violencia.

“En algunos casos nos mienten; entonces cuando preguntamos ¿Ha habido algún problema en casa por el que usted estima que el menor salió? Y nos dicen no (…) no hay ningún problema, entonces cuando el niño es recuperado, dice `yo me fui porque mi papá se juntó con otro señor y ese seño me pega”. Por esa razón, dijo, es necesario ampliar el espectro de difusión cuando se reportan este tipo de hechos, es por ello que pidió que se tenga especial cuidado al momento de compartir en redes sociales la información de una persona supuestamente desaparecida, pidiendo ayuda por ella, pues pueden obstaculizar las investigaciones.

Comentarios

comments