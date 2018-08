Agencias El año 2019 será uno de los m á s mo v i – dos en la historia de Marvel Studios, no sólo por presentar el final de la fase tres del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) con Captain Marvel y Avengers 4, también arrancará su siguiente fase con Spider-Man: Far from Home.

Si bien esta producción esta contemplada para estrenarse en junio de 2019, algunas sorpresas se siguen develando en relación a este largometraje.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, Tom Holland, protagonista de la película, reveló que el traje que usará en Spider-Man: Far From Home será el que le conocimos desde 2016 en Captain América: Civil War, Spider-Man: Homecoming y en los primeros minutos de Avengers: Infinity War.

De tal manera que Spidey no usará para este film el traje Iron- Spider que le vimos en la mayor parte de la trama dirigida por los Hermanos Russo, el cual causó revuelo entre los fanáticos El video lo posteó Holland para convocar a un concurso donde dos afortunados podrán acompañarlo un día en el set de la película Este traje toma elementos clásicos de las primeras apariciones del arácnido, creado por Stan Lee y Jack Kirby en 1962, año en el que apareció en las páginas de Amazing Fantasy#15.

Espectaculos SPIDER-MAN REGRESARÁ A SU TRADICIONAL TRAJE EN FAR FROM HOME No es l a primera vez que T o m Holland “filtra” detalles de la cinta que se estrenará el 7 de julio de 2019, en semanas recientes el actor dio a conocer el título oficial de la cinta que Marvel Studios coproduce de la mano de Columbia Pictures.

“Hay cierta logística sobre la forma en que se hacen estas películas, lo que significaba que el título se filtraría de alguna manera porque iba a salir al mundo de diversas formas, Así que el Sr.

Holland se encargó de filtrarlo por nosotros”, declaró en entrevista Kevin Feige, presidente de Marvel Studios.

Con ello también se reveló el logotipo oficial de la cinta, tal como SMASH te lo informó de manera oportuna.

