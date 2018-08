ECHEVERRÍA:Multihomicidio presuntamente relacionado con act. ilícitas

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias El mensaje escrito en una cartulina dio pauta a la apertura de la principal línea de investigación del homicidio de tres personas ocurrido a un costado de la carretera México – Querétaro, informó el Fiscal General del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo, quien indicó que aún no existe certeza de que sean huachicoleros o de que se dedicaran a la venta de droga.

El fiscal aseguró que dicho mensaje indica que aparentemente se dedicaban a una actividad ilícita; sin embargo, hasta que estén identificados tendrán la certeza de a que se dedicaban las personas asesinadas.

“Hay un mensaje por ahí en una cartulina, en donde hablan de la posible implicación en la que estos jóvenes hayan estado involucrados, sin embargo, tampoco no es la única línea, nosotros tenemos otra información de algunos acontecimientos que han ocurrido precisamente por la zona y en ese sentido vamos a abrir las demás líneas”.

Explicó que actualmente se están realizando muchos estudios y se requiere esperar los resultados reconstruir los hechos aunque ya se puede descartar que no hubo señales de tortura.

“Una vez que tengamos una línea clara de investigación para saber si hay algún grupo o alguna manifestación de grupos, dicho así de esta manera, de la delincuencia organizada, tomaremos algunas decisiones”.

Echeverría Cornejo precisó que recibieron el reporte de los hechos después de las 11 de la mañana, aunque los hechos pudieron haber ocurrido entre las 6 y 7 de la mañana.

Derivado de los primeros datos obtenidos, lograron establecer que las víctimas eran tres jóvenes de aproximadamente entre 20 y 27 años de edad.

“Desde el día de ayer tomamos conocimiento, se hizo el levantamiento de los cuerpos.

Yo quisiera comentarles que en este momento no han sido identificados todavía por parte de ninguna persona o familiar que se haya acercado, no traía identificación ninguno de los tres” “Generalmente, cuando ocurren este tipo de hechos y que nosotros, incluso, hacemos alguna manifestación de que eran personas que venían de fuera, porque desde el punto de vista de una investigación técnica científica, no es lo mismo el lugar del hecho, que el lugar del hallazgo”.

En este caso, dijo, el hecho si ocurrió ahí mismo de acuerdo al dictamen de criminalística.

“Entonces, si el lugar del hecho coincide con el lugar del hallazgo, a nosotros nos da una línea de investigación a veces sumamente importante; en cambio, si el lugar del hecho y el lugar del hallazgo no es el mismo, se les complica a veces todavía mucho más la investigación”.

Finalmente dijo que también tienen “algunos elementos de carácter balístico como testigos, efectivamente también ahí ocurrió porque se encontraron los casquillos, se encontraron las ojivas y en ese sentido nosotros esperamos que en el transcurso de hoy podamos identificarlos a través de los diferentes mecanismos que tenemos y poder iniciar la investigación”.

Comentarios

comments