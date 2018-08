MARCOS: Volvería a tomar las mismas decisiones, pese a críticas

POR RUBÉN PACHECO Noticias En sesión de cabildo municipal de Querétaro y acompañado de sus secretarios; el presidente municipal, Marcos Aguilar Vega, rindió su tercer y último informe de gobierno, donde dijo que pese a las críticas se siente satisfecho por el trabajo y las decisiones “si tuviera que tomarlas de nuevo las volvería a hacer”.

Y es que aceptó las críticas que en su contra versaron por parte de algunos sectores sociales, sin embargo fue tajante al decir que fueron decisiones necesarias para la transformación de la ciudad.

“Estoy seguro de que el trabajo y las acciones pueden ser susceptibles de crítica, solamente sobre quien no hace nada no se puede opinar, por eso me siento satisfecho, porque dejo atrás muchos resultados, porque a mí la crítica no me paraliza, me invita a seguir actuando, a mejorar; si tanto hablan de este gobierno es porque algo hicimos bien”.

Al referirse a los ciudadanos que en su momento resultaron afectados por las obras en la capital; Aguilar Vega les agradeció su comprensión y paciencia, pues reiteró que todas las decisiones fueron necesarias para el bienestar y futuro de quienes habitan en Querétaro.

“En lo personal me siento satisfecho del trabajo realizado y estoy convencido de que las decisiones tomadas, aunque a veces difíciles, estuvieron encaminadas a favorecer a la gente, a transformar la realidad, a crear un Querétaro más justo, más unido y más fuerte”.

Exhortó a los ciudadanos a que hagan una reflexión sobre su gestión al frente del municipio, y que se evalúe, no conforme a una obra sino al conjunto de acciones en beneficio de los habitantes.

Tras las diversas calificadoras que evaluaron de manera positiva su gestión, como la revista Alcaldes de México y la revista Financial Times, dijo que él fue un servidor público que no tuvo momentos de descanso, prueba de ello –dijo- fue el número de obras y programas realizados, lo cual fue testimonio de que no venimos a calentar la silla.

Respecto de las críticas de que fue un alcalde que no escuchó a los ciudadanos, refirió que la realidad es otra, pues fue quien más encuentros ha tenido con la gente; y puso de ejemplo los miércoles ciudadanos.

“Estoy convencido de que en esta administración se actuó siempre con rectitud, transparencia y con el firme convencimiento de beneficiar a los ciudadanos.

En esta administración hubo un cambio de época, hubo un antes y un después, porque sembramos la semilla de un Querétaro con futuro, de un Querétaro de clase mundial”.

INVERSIONES Respecto del gasto en tecnología (cámaras de videovigilancia), la Inversión fue de 100 millones de pesos para instalar 475 nuevas cámaras de video vigilancia, adquisición de 10 patrullas equipadas con 2 lectores de placas móviles cada una e instalación de 2 torres de telecomunicaciones y 9.

6 kilómetros de fibra óptica.

En materia de obra pública, en los 3 años de la administración se han ejecutado 3 mil millones de pesos, según dijo, se trata de una inversión histórica en este rubro.

Sobre el rubro de la movilidad, se construyó una red de vialidades en el norponiente de la ciudad, con el objetivo de brindar a los ciudadanos una forma rápida, segura y confiable, para movilizarse y viajar a otros puntos, lo que suma 588.

7 millones de pesos.

En ciclovías, una Red de aproximadamente 200 kilómetros que conecta a más de 300 colonias con diversos destinos y equipamientos importantes de educación, salud, comercio y servicios a lo largo de las siete delegaciones.

Aunado a lo anterior, Aguilar Vega presumió la construcción de 50 cicloestaciones y 450 bicicletas compartidas, cuya inversión asciende a 30.

7 millones de pesos.

Finalmente, en materia cultural, se dijo congruentes con la demanda ciudadana, en esta administración, pues se han invertido 125 millones de pesos para infraestructura en esta materia.

“Me atreví a dar muchos pasos que antes no se habían realizado por temor al costo político, nunca pretendiendo afectar intereses de nadie, sino más bien mirando por el interés superior de las familias de Querétaro.

Y no me arrepiento, si hoy tuviera que tomar de nuevo esas decisiones lo volvería a hacer porque era lo necesario”.

