LO MATAN FRENTE A SU HIJO

Un velador fue brutalmente golpeado durante asalto a una construcción localizada en Pedro Escobedo

POR NICASIO MENDOZA No ti cias Cobarde asesinato del velador de una construcción se registró en el municipio de Pedro Escobedo, donde el hombre fue golpeado en el rostro con un martillo, hasta dejarlo sin conocimiento y tres horas más tarde murió en el lugar, también su hijo, de 17 años de edad, recibió tremenda golpiza, quedando inconsciente.

Los lamentables hechos se registraron la madrugada de ayer, en un terreno en el que la maquinaria empezaba a realizar limpieza para dar inicio a una obra, en Pedro Escobedo, a escasos 150 metros de la carretera federal 57 Querétaro- México, a la altura del kilómetro 180- 300.

El menor sobreviviente del asalto, refirió a las autoridades que alrededor de la una de la mañana, cuando se encontraban dormidos, repentinamente fueron sorprendidos por tres agresivos sujetos, quienes sin mediar palabras los golpearon, refiriendo que se trataba de un asalto.

El joven fue golpeado hasta que quedó inconsciente, mientras que su padre, de nombre Pablo Avendaño “N” de 41 años de edad, aún forcejeaba con los delincuentes, tratando de evitar el atraco, sin embargo esto los enfureció más y con un martillo lo golpearon en la cara, hasta dejarlo tirado sin conocimiento.

Después de algunas horas, el joven reaccionó y arrastrándose buscó en la oscuridad a su padre, ya que lo escuchaba quejarse, según relató, lo encontró tirado en la tierra pero no podía moverse, solo le dijo que le pusiera una cobija por que tenía mucho frío, por lo que el hijo como pudo lo cobijó pero a los pocos minutos el hombre murió en el lugar, ante la impotencia del menor de no poder hacer nada, por lo que se puso a llorar, pues no podía ni siquiera moverse bien ni gritar para pedir auxilio.

Fue por la mañana que un trabajador llegó al lugar y se percató de los hechos y solicitó la presencia policial, arribando una patrulla al lugar, cuyos oficiales al ver lo acontecido solicitaron una ambulancia y dieron parte a Fiscalía.

Después de algún par de horas, policías investigadores del delito y médicos forenses hicieron su arribo al lugar, enfocándose en realizar su peritaje correspondiente.

Ya concluida la diligencia, el agente en turno de la Fiscalía ordenó que el cuerpo fuera levantado y llevado al Servicio Médico Forense, para la práctica de la necropsia de ley.

Por este cobarde crimen, la Fiscalía General del Estado dio inicio a una carpeta de investigación, para dar con los responsables.

Cabe mencionar que encargados de la obra refirieron que los hampones se llevaron la camioneta del hoy occiso -una Ford Explorer modelo 2004- así como carteras con identificaciones, celulares, dos bailarinas para compactar la tierra y demás herramienta de la obra, presumiéndose que todo fue subido a la camioneta.

Esposa, hijos y familiares de la víctima, solicitan a las autoridades correspondientes, trabajen duro en la investigación y den con los asesino, para que sean castigados conforme lo marca la ley.

