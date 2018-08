LLAMAS: No hay donde comprar taxímetros y sin definir el banderazo

POR LETICIA JARAMILLO Noticias A escasos dos meses que venza el plazo para que el uso del taxímetro en los taxis amarillos sea obligatorio, no se advierte ninguna posibilidad de que se cumpla con esta nueva disposición legal, ya que los proveedores que existían ya no se les encuentra.En Querétaro no hay donde comprar un taxímetro y tampoco hay acuerdo en el banderazo de salida.Así lo señaló el diputado J.Jesús Llamas Contreras, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LVIII Legislatura, quien agregó que no hay a quien se puedan dirigir los trabajadores del volante para adquirir los taxímetros.

En la ciudad de México había tres proveedores que tampoco encuentran.Indicó que en este momento ya deberían saber qué empresa lo va a surtir o dónde comprarlo, de cuánto será la demanda, cuánto tardarán en instalarlo, cuánto costará, incluyendo el banderazo, porque no hay nada definido respecto a la tarifa mínima con la que arrancará el taxímetro.

Aunque dijo desconocer las sanciones que se prevén a quien no instale dicha herramienta, será una incongruencia sancionar si no hay donde comprar el taxímetro.

Llamas Contreras lamentó que las autoridades del Instituto Queretano del Transporte exigen mucho a los taxis amarillos, pero “a mí me gustaría que exijan a todas las empresas con plataformas que trabajan de piratas, que se cumpla la ley” parejo, dijo.