NO HABRÁ REINSTALACIÓN DE PROFES

POR RUBÉN PACHECO Noticias Luego de que a nivel nacional se ha planteado la posibilidad de reinstalar a los maestros cesados; en Querétaro Alfredo Botello Montes, Secretario de Educación local, aseguró que el tema es responsabilidad exclusiva de la federación y por lo tanto no habrá reinstalación de los docentes, aunque el gobierno estatal tenga disposición de reinstalarlos.

Y es que además, el día de jueves el virtual diputado federal, Gerardo Fernández Noroña aseguró que los maestros serían reinstalados en el momento en que la reforma educativa sea echada para atrás.

“No es el estado quien lo da de baja, sino es la federación, la federación al momento en que no se acredita que el maestro hubiera realizado su examen.

Acuérdense que la nómina educativa la maneja la federación y la federación es quien baja del sistema a los maestros que no han sido evaluados”.

Por ello dijo que la autoridad educativa en el estado sólo notificó a la federación los casos de profesores no evaluados, sin que estuviera en sus manos cambiar la situación.

“Aunque nosotros hubiéramos querido darlos de alta o no darlos de baja, en automático el sistema nos baja automáticamente a estos maestros”.

Ante ello, Botello Montes puntualizó que el estado sólo atiende indicaciones y por ahora no ha habido una reforma para reinstalar a los maestros y hasta que no la haya y la federación lo disponga en Querétaro no habrá reinstalación.

“En Querétaro no podemos violentar la ley, la ley es muy clara y ellos han acudido a las instancias de carácter jurisdiccional y pues bueno no podemos violentar la ley porque incluso también nosotros pudiéramos ser sancionados”.

Por lo que reiteró, mientras no se disponga lo contrario a nivel nacional, la dependencia no tomará la decisión de reinstalar a ningún profesor; incluso aseguró que el tema ya fue planteado a los propios profesores despedidos.

“Estuvimos trabajando muy intensamente, se les recibió en la USEBEQ, se les dijo cuáles eran las consecuencias que podría tener no presentar un examen.

Hay un artículo clarísimo en el servicio profesional docente donde el maestro que no aplica su examen tendría que ser dado de baja”.

Sobre la posibilidad de bajar la reforma educativa, el funcionario consideró que eso corresponderá a los legisladores federales y no al estad

