Menos viajes y más recursos a la UAQ

POR LETICIA JARAMILLO Noticias La diputada de la fracción de Morena, Herlinda Vázquez Munguía señaló que asignar un presupuesto suficiente a la UAQ es cuestión de voluntad, si hay para otros gastos, como viajes y gasto corriente, se debería sacrificar más en estos rubros y asignar a esta institución los recursos que necesita.

R econoce que no hay dinero que alcance, “pero si vemos los gastos que tiene todos los poderes, se pueden reducir los presupuestos a los poderes de gobierno e invertir en educación.

Y debe hacerse, es cuestión de voluntad”, añadió.

También recalcó que aparte de asignar recursos suficientes a la UAQ, el compromiso de la institución deberá ser de rendición de cuentas, “todo debe ser transparente y legal, porque ya ve lo que resulta, con lo del fideicomiso” de Morena en el ámbito nacional.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, diputado Jesús Llamas Contreras indicó que si con el 1 por ciento del PIB se duplica el presupuesto a la UAQ, “es una buena noticia porque si les ministran cantidades fijas no es conveniente”.

La Presidenta de la fracción del Partido Verde, Yolanda Rodríguez Otero dijo por su parte que “todo lo que se le pueda apoyar a la UAQ es muy bueno, lo que tienen es insuficiente para tantos alumnos y tantos que se quedan sin entrar, es importante que crezca más la UAQ el apoyo lo necesitan y estoy de acuerdo que se les dé”, enfatizó.

Recalcó que en esta Legislatura no fue posible asignar el 3 por ciento del presupuesto del estado a la institución porque la mayoría panista se opuso, “no lo logramos, desgraciadamente, no sé por qué no se aprobó”, ya que técnicamente no se justificó la negativa.

Lamentó que alrededor de 6 mil estudiantes se queden sin entrar a la Universidad pública porque las aulas están saturadas, pues muchos se quedan sin estudiar, otros trabajan y están mal pagados, en lo que intentan ingresar nuevamente, pro el problema es que les vuelven a cobrar.

“Es una cadenita muy nociva para los alumnos”, subrayó.

Finalmente, el Presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Gerardo Ángeles Herrera, dijo desconocer el tema del 1 por ciento del PIB para la UAQ, “no me gusta entrar en opiniones que no tengo la información completa, seguramente en su momento se discutirá en el Congreso para decir si es o no viable, tendría que conocer a fondo los datos, para dar un dato más preciso”, acotó.

Al preguntarle si con esta estrategia se podría duplicar el presupuesto de la UAQ como lo dice su Rectora, el legislador del PAN reiteró “necesito información completa para emitir opinión”.

