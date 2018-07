Avanzado el proyectopara la construcción del parq eólico en Huimilpan

LAURA VALDELAMAR Noticias El parque eólico estará asentado en la comunidad de San Pedrito, en el Ejido Los Martínez, del municipio de Huimilpan, a más de 18 kilómetros de la cabecera municipal y por el camino de empedrado y una vereda para llegar a cerca de un kilómetro de distancia de lo que será este importante parque a nivel estado, el cual tendrán una inversión de 60 millones de dólares.

E n el camino de vereda encontramos a productores agrícolas que por el paso de la carretera que se construirá de más de 2.

5 kilómetros, comentaron que se encuentran en pláticas con los encargados de la obra para el pago correspondiente de los predios por los que atravesará la carretera de 8 metros de ancho para dar paso a los trailers que cruzarán por el lugar.

Los productores señalaron que son tierras particulares, no pertenecen al ejido, por lo que negociarán el costo de sus tierras de cultivo que se dañarán y darán paso al pavimento, y con dicha construcción no afectará a los árboles, ya que en esta zona no hay tanta vegetación.

Este proyecto aseguran ya está avanzado, ya que en la parque donde se construirá ya la están trabajando y cuentan con los permisos necesarios.

Asimismo pedirán que se les de empleo en la construcción, ya que cuentan con conocimientos para poderse emplear, así como con maquinaria, banco de tepetate y de esta manera beneficiar a la gente de la comunidad y no tengan necesidad de contratar a personas de fuera, sino que los recursos se queden ahí mismo.

Señalaron que ya los expertos hicieron estudios de mecánica de suelo, y los topógrafos se encuentran en la medición del terreno para en octubre comenzar los trabajos para la construcción de la carretera.

El parque eólico tendrá una inversión de 60 millones de dólares, será uno de los proyectos más importantes del estado en cuanto a materia de energía se refiere, al ser una energía renovable, representaría un ahorro del 20 por ciento contra el costo de energía normal.

El parque contará con 15 aerogeneradores que producirá 30 Mega Watts por hora de electricidad.

