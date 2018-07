IMPACTANTE ACCIDENTE

Choque entre tres vehículos dejó como resultado 13 personas lesionadas

POR NICASIO MENDOZA No ti cias Es p e c t a c u l a r carambola ocurrida en la autopista federal 57 México- Querétaro dejó 13 lesionados, la madrugada de ayer. En la citada vialidad circulaba el autobús pasajero de turismo, en color azul, con placas de circulación 136-RK-1 para el Servicio Público de Pasaje, el cual era conducido con dirección a la capital del estado, sin embargo, al estar al paso del kilómetro 157+500, en el tramo de San Juan del Río, por causas que se desconocen, su conductor perdió el control del volante y se colisionó contra la parte posterior de una camioneta Ford, caja seca, en color blanco, con placas LB-51-845 para el Servicio Público Federal, viéndose también involucrado un tracto marca Freightliner en color blanco, con matrícula 45- AJ- 2G para el Servicio Público Federal.

Los lesionados fueron auxiliados por paramédicos de ambulancias CAPUFE, CRUM y personal de Protección Civil, pero, solo siete de ellos entre mujeres y hombres, fueron trasladados al Hospital General de Zona Oriente, del municipio de San Juan del Río. Agentes de Policía Federal Destacamento Palmillas tomaron parte del accidente y ordenaron que las unidades motoras accidentadas fueran remitidas a un corralón, en espera de deslindar alguna responsabilidad por lo ocurrido.

Comentarios

comments