LLAMAS: De los 620 permisos de taxi ejecutivo ninguna para la CTM

POR LETICIA JARAMILLO Noticias El diputado J. Jesús Llamas Contreras lamentó que el Instituto Queretano del Transporte no haya otorgado permisos a la organización “Ricardo Flores Magón” para ofrecer el servicio de taxi ejecutivo, a través de plataformas, ya que de las 1 mil 410 concesiones que se requieren se han otorgado 620 permisos, pero aún faltan 790 y esta agrupación de taxistas no ha sido tomada en cuenta.

Dijo que la organización cetemista “Ricardo Flores Magón” ha realizado los trámites necesarios para obtener el permiso del Instituto Queretano del Transporte y poder acceder a las plataformas, pero hasta el momento sus peticiones no han sido ignoradas.

Al respecto, puntualizó que son 20 empresas las que ya tienen el permiso para operar con taxis ejecutivos y cuentan con trabajadores que tienen su propio vehículo, no son dueños de la plataforma, y “nosotros no hemos tenido esa concesión para poder ser colaboradores de una plataforma”, de alguna de esas 20, ya que la CTM no cuenta con recursos para impulsar su propia plataforma.

Indicó que hasta el momento esos 620 permisos son de trabajadores que buscaron a cuál de las 20 plataformas sumarse para poder trabajar, sin que a la fecha le hayan otorgado una sola a la CTM y no les han dado una razón concreta de la negativa, “pero seguiremos insistiendo”.

Durante la Sesión de la Comisión de Movilidad Sustentable, el diputado Llamas Contreras recalcó: “salta a la vista que en el otorgamiento de las mil 410 concesiones de taxi con esta pasada modalidad, fueron otorgados 620 permisos que por casualidad, rareza de la vida o el destino, aún no han sido aprobados uno solo de ellos a la organización Ricardo Flores Magón”.

Añadió que “afortunadamente subsiste la necesidad de 790 concesiones más, según el estudio hecho por los diputados Antonio Zapata, Aydé Espinoza y Gerardo Ángeles, por lo cual yo solicito desde este momento que se otorguen sin distingos de ninguna índole y que sea tomada en cuenta esta organización, que a pesar de los esfuerzos que se han hecho no se le ha podido otorgar una sola”, insistió.

