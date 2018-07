Sin afectaciones por aranceles

POR TINA HERNÁNDEZ Noticias Luego de la imposición de los aranceles al acero y aluminio, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del gobierno del estado, Marco Antonio del Prete Tercero, aseguró que hasta el momento la economía queretana se encuentra sin afectaciones.

Este jueves 31 de mayo 2018, el gobierno de Estados Unidos anunció aranceles al acero y aluminio provenientes de Canadá y México, los cuales entraron en vigencia a partir del 1 de junio del mismo año.

Marco Antonio del Prete Tercero compartió que en el sector donde pudiera existir alguna afectación es en la exportación de productos finales que integren dichos metales y que sean sujetos algún tipo de arancel.

Sin embargo expresó que aún es necesario esperar la conclusión de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México.

“Nosotros en Querétaro no exportamos acero ni aluminio, entonces no hay una afectación directa a la economía estatal, sin embargo puede haber algunos procesos que sean intensivos en aluminio, que se exporte el producto terminado y que podría verse afectados, pero no es algo que afecte de manera primordial”, aseguró el funcionario estatal.

El funcionario estatal confió en que en los próximos meses los tres países de Norteamérica lleguen a un acuerdo comercial que beneficie a las economías de los tres países, asimismo refrendó su compromiso por detonar la economía en el entidad queretana, así como la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) y la generación de oportunidades de nuevos negocios.

Comentarios

comments