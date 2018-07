CERRO DE LAS CAMPANAS LUGAR HISTÓRICO PARA VISITANTES

PAULINA ROSALES Noticias Es cerca del mediodía y decenas de visitantes se encuentran en el Cerro de las Campanas; lugar donde hace más de un siglo fue fusilado Maximiliano de Habsburgo, el emperador de origen austríaco.

Este sábado, un puñado de personas recorre el parque repleto de árboles y con caminos pedregosos.

En una de las orillas, algunos optan por hacer ejercicio, mientras que de forma simultánea, una niña sube las escaleras hacia la capilla con un vestido blanco.

Está celebrando su primera comunión y un fotógrafo realiza varias tomas de ella sosteniendo un cirio.

A lo largo del pasillo que da entrada al parque, numerosos comerciantes ofrecen productos de distintos tipos: rompecabezas de alambre, pulseras, artesanías, ropa, recuerdos de Querétaro y demás artículos.

Cada cierto tiempo, un tranvía se estaciona en la entrada del parque para darle un recorrido a los grupos de turistas que visitan el Cerro de las Campanas.

La explicación inicial es que en ese sitio, en 1867 Maximiliano de Habsburgo fue fusilado junto a los generales Miramón y Mejía, a manos de los liberales durante la guerra de Reforma.

A 151 años de ese episodio, Carolina Landa y sus tres hijos se sienta en una banca color verde.

De manera habitual, frecuentan el cerro de las campanas, que le queda a unas cuadras de su casa.

“Yo vivo muy cerca de aquí.

Vengo porque me gusta que mis niños estén corriendo y lo que más me gusta, me llama la atención aquí es la historia detrás (…) es parte de la historia de Querétaro”, afirma.

Aunque por la temporada de lluvias, el parque resalta por el color verde de los árboles, Carolina comenta que este lugar no siempre lució de esta manera.

¿Hace falta mantenimiento? – Hay lugares que si requieren mantenimiento- afirma tras señalar al estanque detrás de ella.

“En el estanque había patos cuando yo venía.

Estaba súper bonito y lo tenían acondicionado.

Tenían los patos y podías venir a darles de comer y eso se ha perdido”, lamenta.

Del estanque al que hace referencia, sólo queda agua con un tono café que no permite ver si queda algún rastro de vida.

El estanque, desde lejos, se ve vacío y la pintura que lo cubre, de un azul claro, se ha descolorado y descarapelado.

Guadalupe Fernández es otra de las visitantes que acudió este fin de semana con uno de sus hijos al Cerro de las Campanas.

Ella relata que además del estanque, hace algunos años, corría agua por la orilla del cerro.

“Era un tipo fuente que venía desde arriba hasta abajo”, describe.

Desde hace cuatro meses no visita este lugar y una de sus sorpresas al ingresar, fue el costo de acceso.

A inicios de este año, señala, el precio estaba a un peso por persona, mientras que para estos meses de junio y julio, el costo ascendía los cinco pesos por cabeza.

“Llegamos a venir de vez en cuando, pero nos gusta porque está fresquesito el lugar.

Venimos a distraernos un ratito”, dice.

Recorrer el parque cuesta arriba implica esfuerzo y cansancio.

Hay dos caminos, subir por unas escaleras que están al lado de la capilla y que después de unos minutos, te llevan a un monumento de Benito Juárez: precursor de las Leyes de Reforma.

O bien caminar cuesta arriba por el camino pedregoso.

El esfuerzo es mayor, sin embargo, la vista de los árboles y de la ciudad, hacen que la subida no sea en vano.

Cerca de ese monumento, que destaca por su tamaño, se encuentra el Museo del Cerro de las Campanas; al interior, diferentes exposiciones muestran la historia de la ciudad de Querétaro, desde la fundación de la urbe, hasta la firma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917

