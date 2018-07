SALAS: No recibiremos bono; 75 mil de aguinaldo

POR LETICIA JARAMILLO Noticias De los aproxi m a d a – mente 100 mil pesos que el año pasado recibieron los diputados de la LVIII Legislatura del Estado por concepto de aguinaldo, este año sólo recibirán el 75 por ciento de esta prestación porque su actividad legislativa concluye el 25 de septiembre, informó el diputado Eric Salas González, Presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto.

Dijo que los legisladores no van a tener ninguna indemnización, bono o “pago de marcha” por la conclusión de su periodo como legisladores de la LVIII Legislatura, solo van a recibir el 75 por ciento de los 70 días de aguinaldo a los que tienen derecho, así como la parte proporcional de la prima vacacional.

El diputado Eric Salas explicó que el “pago de marcha es para la gente que fallece, si alguien fallece se lo dan a los deudos, es como una ayuda social, pero no es para que alguien termina un periodo de trabajo y se le pudiera dar como una liquidación o algo parecido, no, eso no está contemplado en la ley, no lo contemplamos en el presupuesto, nadie lo solicitó y eso no se lo van a dar a un legislador”.

Los diputados que tienen un fondo de ahorro y eso es lo que van a recibir, el doble de lo que aportaron, y cada diputado decidió en su momento si lo dejaba los tres años o lo retiraba cada año.

El diputado Eric Salas recalcó que el calendario financiero de la LVIII Legislatura se cumplirá cabalmente conforme a lo planeado, de tal manera que los diputados de la siguiente Legislatura tendrán los recursos necesarios, los que la ley les obliga y les permite, para concluir el último trimestre de 2018 con el presupuesto aprobado, que son alrededor de 300 millones de pesos los que estará ejerciendo el Poder Legislativo.

“Van a quedar recursos suficiente para pago de nómina, de diputados y diputadas, para el área administrativa”, ya que los diputados salientes tendrán que haber ejercido sólo la parte proporcional que son el equivalente a nueve meses del año.

Debe estar cubierto al cien por ciento todo el salario y prestaciones de legisladores y personal, legisladoras y legisladores, y todo lo que tiene que ver con el servicio administrativo, como la Oficialía Mayor, ni un peso menos porque es sancionable por Ley.

De lo que se aprueba para cada ente público se hace un calendario financiero, donde vienen las ministraciones que mensualmente va aportando el Ejecutivo, de tal manera que se recibe más recurso en diciembre que en enero porque es cuando se paga el aguinaldo, finalizó

