GERARDO: El tsunami López Obrador hizo ganar a quien nadie conocía

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Los partidos que no se pongan las pilas, que no trabajen bien y no tengan un compromiso con la ciudadanía, y que además lo demuestren en el día a día, tenderán a desaparecer, afirmó el diputado del PAN Gerardo Ángeles Herrera, Presidente de la Junta de Coordinación Política en la LVIII Legislatura del Estado.

Dijo que las elecciones del primero de julio mostraron que la ciudadanía tiene un objetivo muy claro, quiere cambios, gente comprometida, pero el compromiso no es sólo de Acción Nacional, todos los partidos seguramente tendrán una etapa de reflexión y el suyo ya comenzó.

El legislador panista comentó que “la única fórmula para poder tener resultados en cualquier elección es haciendo bien la chamba, no hay de otra”.

En el caso particular del PAN, de por qué perdió la Presidencia de la República, dijo que habría que hacer el análisis por estados, no se puede generalizar.

Afirmó que en Querétaro sí se hizo bien la tarea y “tan es así que nos llevamos diez de 15 diputaciones, 12 de 18 presidencias municipales, tres de cinco diputaciones federales, y el Senado”, son resultados bastante positivos en el estado y prueba de ello es que el gobernador ha hecho un buen trabajo y eso se lo reconoce la gente.

El diputado Gerardo Ángeles comentó que a veces los partidos quieren ganar todo y la explicación de por qué se acercaron tanto en muchas posiciones otros partidos, es por el tsunami de López Obrador que vino como una ola gigantesca.

De otra manera no se explica como candidatos que nadie conocía ganaron, esto no fue producto del trabajo diario sino por una tendencia que venía a un partido.

Detalló que su candidato Ricardo Anaya no ganó en Querétaro porque hubo un voto diferenciado de la gente, pero estamos en una democracia y de los errores que se cometieron se tienen que mejorar lo que no se hizo bien y seguir haciendo lo que se hizo bien.

