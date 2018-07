ARANGO: No dudo en que Adolfo sea una buena persona, pero le dicen

POR SERGIO HERNÁNDEZ Noticias El vocero del PAN Martín Arango, dijo que es una obligación que Luis Nava ejecute en estos momentos el proceso de entrega-recepción, “la ley lo faculta a hacerlo y me parece que es un acto de responsabilidad en favor del gobierno entrante y en favor de la transparencia el hecho de que en estos momentos ya se esté realizando esta entrega-recepción” Señaló que en el PAN “nos encontramos sumamente tranquilos, hemos hecho una revisión muy exhaustiva de todos los recursos que se han venido promoviendo y desde una óptica jurídica nos parece que el riesgo, las posibilidades de que se revierta un resultado en esta elección son mínimas”.

En entrevista radiofónica –en el 95. 5- dijo que siempre se va a defender el hecho de que se respeten los propios derechos que la ley te otorgan y entre estos derechos está el derecho a inconformarse ante un resultado, esto no quiere decir que tengan la razón “A mí lo que me preocupa mucho es que yo no dudo en que Adolfo sea una buena persona, sin embargo me parece que a su alrededor hay gente que le ha venido diciendo mentiras y que tal vez le están creando expectativas que distan mucho de la realidad”.

Dijo que Carlos Rentería negaba que en el recurso de inconformidad no señalan a la Iglesia Católica como institución, sin embargo está diciendo una mentira, “yo con mucho gusto el día de hoy te hago llegar el recurso promovido por Adolfo Ríos para que tú lo puedas ver directamente en el recurso que ellos están promoviendo y que puedan cerciorarse en lo que en realidad está diciendo Adolfo Ríos que es quien promueve este recurso en el cual se le hace una acusación directa a esta institución eclesiástica”.

Pero por otro lado, agregó, también ellos sobredimensionan el hecho y tratan de crear una realidad que no corresponde a lo que en realidad sucede, que es una supuesta intervención de servidores públicos.

“Eso es lo que dicen, igual cuando mencionan el tema de la Iglesia Católica dicen que por un foro que se organizó se pretendió beneficiar a Luis Nava, cuando en realidad fue un foro plural, fue con todos. Incluso Adolfo Ríos había confirmado su asistencia a este evento y posteriormente él y no quiso acudir”.

