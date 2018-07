ALFREDO: Este gobierno, ha formado Recursos Humanos

Noticias El secretario de Educación, José Alfredo Botello Montes recibió en la oficina de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ) al director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ), Raúl Iturralde Olvera y a los representantes de la West Virginia University (WVU), al Dean of Statler College of Engineering and Mineral Resourses WVU, Eugene Cilento; al Vice President of Office of Global Strategies and International Affairs WVU, William Brustein; al Profesor de WVU, Víctor Muciño Quintero para la firma del Convenio de Colaboración entre SEDEQ, CONCYTEQ y West Virginia University (WVU).

Botello Montes agradeció la presencia de las autoridades de la Universidad de West Virginia y del director del CONCYTEQ, siempre es grato y motivante recibir en Querétaro a instituciones educativas y sobre todo cuando se trata de refrendar lazos de cooperación educativa, expresó.

El objetivo de este convenio es impulsar la cooperación académica y de investigación que fortalezca la interacción internacional entre Querétaro-México y West Virginia-Estados Unidos, a través del intercambio de conocimiento y oportunidades de educación de alto nivel en áreas de interés común; mediante la formación de investigadores mexicanos para los diferentes sectores estratégicos del estado.

Así como el intercambio de investigadores, académicos y estudiantes para fortalecer la movilidad académica.

“Quiero señalar que este año estamos cumpliendo 20 años de colaboración con la Universidad de West Virginia, por lo que es una fecha especial para refrendar nuestros compromisos con la calidad educativa de los jóvenes de ambos países.

Tomando en cuenta las fortalezas que se han identificado en 20 años de colaboración y el compromiso con la educación de nuestros jóvenes estudiantes, hacen posible la firma del Convenio de Colaboración entre el CONCYTEQ y la Universidad de West Virginia”, expresó.

Este gobierno, se ha marcado una política de formación de Recursos Humanos de Alto Nivel Calificados en las áreas de ingeniería e investigación, para que el día de mañana nuestros jóvenes, después de terminar su ingeniería sigan estudiando una Maestría y después un Doctorado, realizando alguna investigación aplicada a contribuir a resolver problemas de nuestra entidad y de nuestro país, dijo.

Por su parte, Raúl Iturralde Olvera expresó que son muchos y diversos los beneficios para al participar en este convenio de colaboración, como fortalecer la formación integral de estudiantes de los últimos semestres de ingeniería mecánica, eléctrica, mecatrónica, instrumentación y control, mecánica y eléctrica aeronáutica, etc.

Asimismo, promover el trabajo en equipo para estudiantes de la Universidad de West Virginia y de las instituciones públicas de nuestro estado, como la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), del Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ), la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ, entre otras, y seguir motivando la participación de empresas de primer nivel y centros de innovación e investigación de Querétaro como CIDESI, CIATEQ, CENAM, IMT MABE, ZAFRAN, CIDEC-CONDUMEX, General Electric (GE), Case New Holland (CNH), y fortalecer la vinculación Go b i e r n o -Ac a d emi a – Empresa.

Víctor Muciño Quintero destacó que derivado de la gestión de la WVU, en estrecha colaboración con el CONCYTEQ, el Programa Bicultural de Alcance Industrial, ha operado en Querétaro desde hace 22 años, en el cual participan estudiantes del último año de diferentes ramas de Ingeniería de la UAQ, ITQ, UNAQ, ITSJR, UTEQ, UTSJR, UPQ, ITESM, quienes hacen equipo con estudiantes de WVU, realizando proyectos propuestos por la industria, en un período de 8 semanas.

Asimismo, dijo, que en este programa desde 1998 a 2018 han participado 23 empresas y 9 centros de investigación.

En 2018 han participado en este programa 23 estudiantes de Querétaro y 6 de WVU los cuales junto con sus profesores y asesores tecnológicos de las empresas o centros, están desarrollando nueve proyectos.

