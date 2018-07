HURTADO: Con el nuevo sistema los delincuentes no duran ni un día

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Alfonso González Hurtado, Presidente de la Asociación del Comercio Establecido del Centro Histórico, declaró que con el nuevo sistema penal acusatorio los delincuentes no duran ni siquiera un día detenidos, pese a que han sido sorprendidos infraganti, como es el caso de las farderas que causa grandes daños al comercio y representan un gran problema que no se ha podido erradicar.

Expresó que las farderas es un tema recurrente en el comercio y familias completas se dedican a esta actividad, aun cuando ya se tienen identificadas y se les ha sorprendido con las manos en la masa, el problema es que con el nuevo sistema penal reparan el daño, regresan lo que se robaron y salen porque ni siquiera un día están detenidos.

Otro problema que también padecen los comerciantes es el robo a transeúnte.

Afortunadamente, dijo, últimamente no se ha registrado robo con violencia a negocio, aunque el robo hormiga sigue siendo parte de la cotidianeidad en el comercio y particularmente entre los comerciantes del Centro Histórico.

González Hurtado detalló que primero por el calor y luego por las lluvias, pero el caso es que las ventas se mantenían bajas.

“Entre el calor no salía la gente, y por la lluvias, tampoco, los días donde las lluvias nos dejan descansar la verdad es que las ventas han mejorado un poco”.

Pese a lo anterior señaló que es época de vacaciones y el Centro Histórico tiene muchos visitantes.

Hay muchos giros y rubros que han visto incrementar las ventas, por ejemplo todos los que venden accesorios, comida, restaurantes, han subido un poco la venta.

Cuestionado sobre las inconformidades que se han presentado tras la suspensión de la maqueta que se estaba construyendo en el Jardín Guerrero, dijo que es un proyecto interesante y muy bueno para los visitantes del Centro Histórico.

“Es una maqueta a escala que se pondrá en el Jardín Guerrero, entre la fuente y la calle 16 de Septiembre”, como otras que ya se tienen en estados como Puebla, Campeche, incluso en algunas ciudades de Europa.

Son maquetas en donde se representa la historia de los monumentos o las zonas más importantes de una ciudad.

Es una manera de crear una identidad o un sentido de pertenencia sobre la historia del centro histórico que mucha gente no la tiene ni la conoce, empero, como no se tenía el permiso del INAH ni de Obras Públicas, la obra se tuvo que suspender por la postura radical del Instituto.

Sin embargo, el INAH “debería pensar en la historia y tradiciones, y lo que representaría para la sociedad esa maqueta; y no el no porque no me avisaron

Comentarios

comments