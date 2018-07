Buscan a joven

No ti cias Varios días han pasado desde que Pablo Campuzano Martínez, no ha tenido comunicación con su familia, la cual desde ese día viven angustiados por no saber de su paradero.

Se trata de un joven de 25 años, originario de San Juan del Río, y quien es alumno del Pentatlón de Hércules, quien está como no localizado desde el pasado domingo, vestía el uniforme deportivo de la institución, gorra, mochila negra, y tiene una cicatriz en la cabeza en forma de diadema.

Familiares y Amigos, piden la colaboración para su pronta ubicación, por lo que piden cualquier información relacionada con su paradero a través de los números 4271030766 ó 4271166160

Comentarios

comments