TRÁPALA: Ojalá no sea una medida que atente contra el federalismo

LAURA VALDELAMAR Noticias Preocupa las modificaciones que realiza el Presidente Electo de la República, Andrés Manuel López Obrador en cuanto a la infraestructura administrativa al desaparecer las delegaciones federales, ya que es complicada la gestión de recursos y más para los municipios que no cuentan con suficientes recursos propios, dijo el Presidente Municipal de Corregidora, Josué Guerrero Trápala. Lo anterior, tras el anuncio que realizó Andrés Manuel López Obrador de desaparecer las delegaciones federales y nombrar a Gilberto Herrera Ruíz, como coordinador general.

“Sí es preocupante, de por sí es complicado, es una labor de gestión importante que hacen los municipios para allegarse recursos, es raro que un municipio “somos incluyo a Corregidora muy pocos los que tienen una viabilidad financiera propia, es decir que nuestra propia recaudación nos permitiría salir avantes del gasto corriente y de algunas obras, sin embargo si te vas más allá no hay mucho que los municipios puedan hacer con la carga y el trabajo que tienen y la rentabilidad que les dan sus propios impuestos”.

Dijo que en el caso de Corregidora no habría necesidad de algún aumento al impuesto predial ya que han mantenido las finanzas municipales sanas, no ha habido necesidad de aumento, ni incluir nuevos impuestos, el municipio tiene muy claro sus facultades en el 115 constitucional.

Sin embargo, es más preocupante en otros hay municipios que no se encuentren con la viabilidad financiera que tiene Corregidora, creo que si es preocupante, tendrán que tomar medidas de otro tipo, incluso endeudarse que eso sería muy grave, eso sí atentaría contra esta soberanía que tienen los estados y por supuesto contra esta viabilidad e independencia que tienen los municipios.

Destacó que ojalá no sea una medida que atente contra el federalismo y nosotros coincidimos con el pronunciamiento del presidente de mi partido, ojala sea para fortalecer verdaderamente a los municipios y a los estados y sobre todo reducir esquemas de corrupción que se podrían presentar , si va por ahí la medida que bueno, si es para concentrar tramitología, si es para concentrar los recursos y por así decirlo la operación o la operatividad a una sola persona con fines electorales, por supuesto que estamos en contra y en desacuerdo.

“Démosle el voto de confianza al presidente electo, una medida que busque abonar a que los recursos sean más eficientes y lleguen de mejor manera y ojalá no se ocupe con tintes políticos”.

Asimismo hizo un llamado a que no se olviden que precisamente los municipios llevan mucho de la carga de los servicios que los habitantes tienen día con día y a veces nos dejan a la ligera cuando somos nosotros los que afrontamos de primera mano la seguridad, de el drenaje, nosotros en Querétaro no, pero muchos afrontan el tema del agua, y todos estos servicios que llegan al ciudadano que no nos quedemos solo con la idea macro que es como si parece que se está planeando hasta ahora, es decir, reduce todo el esquema burocrático porque por una lado podría sonar bien, pero que tenga mucha transparencia pero sobre todo nos tomen mucho en cuenta con los proyectos que tienen los municipios porque si nos cierran así nada más la lleve se va a poner muy complejo.

