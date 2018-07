ROXANA DE JESÚS: 300 quejas, cuatro recomendaciones

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) ha emitido cuatro recomendaciones en lo que va del año y ha recibido 300 quejas, aseguró la presidenta del organismo autónomo, Roxana de Jesús Ávalos.

“Se han atendido, según la lista que me pasaron esta semana, el corte, se han atendido a mil 670 personas en lo que llevamos del años. Quejas van aproximadamente unas 300 quejas aproximadamente”.

En este 2018, aclaró , las recomendaciones solo han sido por casos graves y han sido enfocadas al Centro de Readaptación Social de San José el Alto, a la Junta de Conciliación y Arbitraje y a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río.

“Ojo, cuatro recomendaciones, pero no quiere decir que no trabajamos; no quiere decir que todo lo que llega son violaciones de derechos y, otra cosa, no todos los asuntos requieren recomendaciones: son acuerdos de responsabilidades; en donde, efectivamente, si la autoridad no cumplió con su trabajo, los acuerdos de responsabilidad implican que efectivamente se revise, se siga ante Órgano Interno de Control, pero no necesariamente tiene que ser recomendación”.

La funcionaria recordó que en lo que va de toda su administración solo se han emitido seis recomendaciones, pues le han dado prioridad a los acuerdos por responsabilidad, los cuales, dijo, “ya son muchísimos más”.

“Lo importante es la solución que se dan a las quejas y muchas se han resuelto en el trámite precisamente y eso es lo que nos interesa, no nos interesa que los procedimientos se alarguen hasta el final o que haya mil 600 recomendaciones”.

Finalmente precisó que las quejas han sido por presuntas violaciones en los Ceresos, en la Fiscalía General, el sector salud, educativo y de Seguridad Ciudadana.

“La cuestión va encaminada al exceso, al hecho de que los servidores públicos de la Fiscalía no actúan del todo apegados a la ley; en ese sentido nosotros estamos vigilando la legalidad de la actuación de los servidores públicos”.

