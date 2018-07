DAREDEVIL QUIERE UNIR FUERZAS CON SPIDER-MAN EN EL MCU

Agencias Con la cuarta fase del Universo Cinematográfico Marvel en puerta, ya existen producciones confirmadas como Spider-Man: Far From Home, Guardians of the Galaxy 3, las segundas partes de Doctor Strange, Black Panther y la cinta en solitario de Black Widow, pero aún hay posibilidades de que se formen equipos nunca antes vistos en la pantalla grande.

En una sesión de preguntas y respuestas, llevada a cabo en Las Vegas Comic Con, el actor Charlie Cox, quien interpreta a Daredevil en las series que Marvel Televisión produce de la mano de una de las plataformas de entretenimiento más, ya tiene idea de quien podría ser su compañero ideal en el caso de que sus servicios sean requeridos en la pantalla grande.

Tengo que ser muy cuidadoso aquí… quiero decir, estoy seguro de que puedo decir esto.

Y lo prefacio diciendo que no puedo ver cómo sucederá esto.

Tal vez lo haga, tal vez no lo hará.

Pero no tengo información que sugiera que esto suceda.

Pero sería genial ve … me encantaría hacer algo con spider-man En los cómics Spider-Man y Daredevil han sido aliados por más de 50 años, incluso el Hombre sin Miedo es capaz de identificar a Spidey con sólo escuchar el latido de su corazón.

Tanto el trepamuros como el diablo de Hell’s Kitchen han combatido amenazas comunes, siendo la más recurrente Kingpin, quien se ha enfocado más en destruir a Daredevil que en acabar con Spidey.

Si bien hay pocas posibilidades de que algún protagonista de las series de Marvel vía internet vean participación en alguna de las próximas producciones del Universo Cinematográfico de Marvel, no se descarta por completo que haya más elementos que unan a estos universos de cine y televisión.

Spider-Man: Far from Home llegará a las salas de cine en 2019, mientras que la tercera temporada de Daredevil llegaría en el transcurso de 2018.

