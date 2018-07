DANIEL DIGES DESEA QUEDARSE EN MÉXICO PARA SIEMPRE

Notimex Acinco meses de radicar en la Ciudad de México, interpretando al protagonista de la versión en México del musical “Les Misérables”, el actor español Daniel Diges confesó que no desea irse, por lo que ya analiza nuevos proyectos.

“Estoy muy contento, muy feliz, me quiero quedar un tiempito con mis esposa y mis hijos, pues todo ha sido demasiado emocionante”, comentó Diges en entrevista con Notimex.

Aunque de momento se mantiene concentrado en el montaje, dijo que estudia varias ofertas, principalmente enfocadas en la música.

“Van saliendo cosas, me han hablado de varios lados.

Todavía no lo tengo al ciento por ciento seguro, pero hay pláticas para ver si hacemos algún ‘show’ musical.

México es un país mágico, todo aquello que crees lo creas aquí.

Me gustaría mucho trascender aquí”, destacó.

En “Les Misérables”, Daniel Diges interpreta a “Jean Valjean”, personaje que viene haciendo desde hace tiempo en España y una breve temporada en Brasil, por lo que suma más de mil 500 funciones.

En 2010, fue seleccionado para encarnar a “Enjolras” en la versión española de la referida obra.

Tres años después alcanzó el papel esterar de “Jean Valjean”, y en 2017 participó en la producción brasileña que se montó en Sao Paulo.

“No me canso de hacerlo porque amo mi trabajo y amo la obra.

El teatro es mi vida y creo que por eso me vuelven a llamar, porque ven el amor que s i e n t o por esto, y que fue un amor a primera vista”, apuntó.

De “Jean Valjean”, dice, admira el amor que tiene por la vida, por luchar.

“Es un hombre que tiene desapego por el ego, que quiere vivir para ayudar a los demás y cada día aprendo más de él.

Yo no soy egocentrista, no trabajo para salir y que digan: ‘Ah, mira, es Daniel Diges’, no me ocupo en eso”.

Gracias al estelar de “Les Misérables, el actor asegura que aprendió a ser una mejor persona.

“Creo que también soy más maduro, pues siempre me he caracterizado por contar chistes y hacer bromas.

Cuando estoy detrás del escenario suelto algún chascarrillo o alguna bromita para salir un poquito del personaje para no andar todo el día con la energía que maneja”, concluyó.

