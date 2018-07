LA PEREGRINACIÓN, UNA EXPLOSIÓN DE FE: FAUSTINO

POR ENRIQUE ZAMUDIO Noticias El Mezquitillo, Cadereyta.

– En la Ermita de Santa María Madre de Dios, madre del Peregrino, en esta localidad del semidesierto, el Obispo de Querétaro, Mons.

Faustino Armendáriz Jiménez, afirmó que la peregrinación es una explosión de fe, tesoro que las familias queretanas comparten como un gran tesoro.

“La peregrinación es un camino de espiritualidad y no otra cosa.

La peregrinación es una explosión de fe, una manifestación de religiosidad de los queretanos que se conserva no solamente como una tradición, sino que se conserva y crece por la fe.

La fe que nuestra familia nos ha compartido como un gran tesoro: la fe es un tesoro.

La fe es un tesoro que tiene Querétaro”.

Ante cerca de dos mil peregrinos congregados en este paraje edificado con mármol, el Obispo Faustino Armendáriz dijo que, en medio de las situaciones sociopolíticas que estamos viviendo, la fe tiene que ser un reto a conservarse y, sobre todo, a ser coherente con ella.

“No podemos ajustarnos ante ideologías que puedan mancillar nuestra fe”, sostuvo monseñor Faustino Armendáriz Jiménez.

“La coherencia a algo que se cree se manifiesta con las obras y una de esas manifestaciones es la peregrinación que nada, ni nadie puede impedirnos que nosotros peregrinemos a la casita del Tepeyac”.

Don Faustino dijo a los peregrinos que el caminar en la vida es un programa que no está exento de dificultades, por ello los urgió a confiar y tener fe para que crezca en nuestra conciencia este llamado de Dios a la conversión.

“Quien anda mal le va mal.

Quien anda bien, aunque aparentemente no le salgan las cosas como quiere, no es que Dios nos desee el mal, Dios quiere lo mejor, pero también nos pone pruebas en el camino, para que nosotros lo retomemos, reaccionemos y no solamente para que seamos reactivos, sino para que, a través de la oración, de la lectura de la Palabra de Dios, del crecimiento o la fortaleza que nos dan los Sacramentos, nosotros vayamos haciendo nuestro programa de vida”.

Durante su homilía, el Obispo Faustino Armendáriz recordó las situaciones que vivían las primeras comunidades de cristianos, quienes sufrían de persecución, acoso y masacres por el hecho de ser cristianos y profesar la fe, realidades que siguen ocurriendo en el mundo “Hoy nos toca a nosotros dar ese mismo testimonio y, a pesar de cualquier resistencia, de cualquier ataque de ideologías, a pesar de las sutilezas que estas tienen para ir infiltrándose en las conciencias de los mexicanos y de los creyentes, para que nosotros tomemos posturas que a veces no concuerdan con nuestra fe”.

En este sentido, el purpurado sostuvo que es necesario ser muy firmes en la postura de dar el sí a la vida y decir no a los que asesinan a los niños en el vientre de su madre.

También lamentó que hoy se subestima al matrimonio natural y a cualquier unión de convivencia le quieren llamar matrimonio.

“El matrimonio es aquél instituido por Dios.

Les invito a creerle a Dios: hombre, mujer y, como fruto del amor, los hijos”, subrayó monseñor Faustino Armendáriz.

“Todo esto será un factor ideológico que intenta minar nuestra fe y puede considerarse un sinónimo de persecución, donde a veces lo que se quiere destruir es el tesoro de la familia instituida por Dios”.

Pidió a Dios y a la Virgen de Guadalupe que se fortalezca la fe de la romería y que “la peregrinación sea un camino evangelizador, donde se le diga a los demás, con nuestros pasos, el cansancio, el sacrificio y el deseo de llegar a la casita del Tepeyac, que le creemos a Jesucristo, que le creemos a Dios”.

“Agarrémonos de la Santísima virgen María que ella sea nuestra estrella cada mañana, que ella sea nuestro consuelo y que, al final de nuestra vida, ella sea nuestra puerta del Cielo”.

