OMISIONES EN SEGURIDAD PROVOCARON ACCIDENTE EN SJR

El accidente ferroviario ocurrido el pasado 01 de septiembre de 2017, en la zona urbana de San Juan del Río, ocurrió por una serie de omisiones cometidas por el personal en materia de seguridad, concluyó la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

El año pasado, en la Línea A de Kansas City Southern de México (KCSM) se reportó un deslizamiento sobre la vía principal de seis unidades con máquina guía y acoplada y 21 remolques, además de un carro tanque que se separó del convoy, lo que generó el arrollamiento de una persona, dos vehículos en cruces a nivel y el impacto con dos tolvas que estaban estacionadas.

Esto sucedió por errores en la manipulación del sistema de freno de aire y de mano del equipo involucrado; la existencia de una pendiente de 1.

5%, clasificada como pendiente pesada y que de no existir esa pendiente el equipo no se hubiera deslizado ya que ahí estaban estacionadas las unidades; y la falta de aplicación de medidas de seguridad en la operación de aseguramiento del equipo ferroviario estacionado en vía principal contra movimiento no deseado, explicó el Presidente de la Comisión Investigadora del Siniestro Ferroviario, Francisco Javier Vargas Hernández.

“La conclusión es que, del análisis de la información recabada, esta información concluye que el siniestro tiene un origen multifactorial pero todos ellos relacionados con la omisión de actos suficientes para prevenir movimientos no deseados del equipo que se deslizó”.

La empresa destacó que para alcanzar esta conclusión se llegó al investigar en tres áreas: infraestructura, operación y equipo, de acuerdo con DIEGO ARMANDO RIVERA

